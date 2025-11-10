СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ВРШЦУ Конкурс почетком децембра
11.11.2025. 08:30 08:30
ВРШАЦ: Објављивање новог конкурса за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова у Вршцу, очекује се почетком децембра, објављено је на градском сајту.
Рок за подношење пријава и документације биће 10 дана од објављивања позива.
Грађани ће и ове године моћи да конкуришу за субвенције за постављање топлотне изолације на фасади, крову или поду, затим замену столарије енергетски ефикаснијим моделима, уградњу или замену котлова на гас, биомасу, топлотних пумпи или пелета, инсталацију соларних колектора за топлу воду и соларних панела за производњу струје.
Ове мере доприносе смањењу потрошње енергије и рачуна и до 60 одсто, уз повећање комфора и вредности домаћинстава.