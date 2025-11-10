ПРИ КРАЈУ ИЗГРАДЊА БУЛЕВАРА ВУКА КАРАЏИЋА У РУМИ Клупе и стотину садница за модеран изглед
РУМА: Изградња Булевара Вука Караџића у Руми улази у завршну фазу, пошто је дуж улице у току постављање урбаног мобилијара, односно клупа и канти за отпатке, уз озелењавање.
Како су најавили из Општине, у наредним данима биће посађено око 100 садница, чиме ће ова саобраћајница добити модеран изглед, са четири коловозне траке, пешачким стазама, зеленим појасевима и местима за одмор.
Пројекат изградње Булевара Вука Караџића је оцењен као највећи инфраструктурни пројекта у историји Руме, чиме ће та сремска општина први пут добити булевар. Он ће повезивати Ригов млин са Главном улицом, а значајно ће допринети стварању новог урбаног идентитета и функционалности овог места.
Председник Скупштине општине Рума Срђан Јовановић рекао је да је истовремено у току градња новог моста преко Кудошког канала, који ће бити ширине више од 21 метар, а са четири коловозне траке ће повезивати булевар са кружним током код Риговог млина. Мост има посебну грађевинску дозволу и финансира се као одвојени пројекат, али ће по завршетку бити интегрални део саобраћајне мреже.