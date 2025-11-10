clear sky
8°C
11.11.2025.
Нови Сад
eur
117.1905
usd
101.3145
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРИ КРАЈУ ИЗГРАДЊА БУЛЕВАРА ВУКА КАРАЏИЋА У РУМИ Клупе и стотину садница за модеран изглед

11.11.2025. 09:00 09:00
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Рума
Фото: Општина Рума

РУМА: Изградња Булевара Вука Караџића у Руми улази у завршну фазу, пошто је дуж улице у току постављање урбаног мобилијара, односно клупа и канти за отпатке, уз озелењавање.

Како су најавили из Општине, у наредним данима биће посађено око 100 садница, чиме ће ова саобраћајница добити модеран изглед, са четири коловозне траке, пешачким стазама, зеленим појасевима и местима за одмор. 

Пројекат изградње Булевара Вука Караџића је оцењен као највећи инфраструктурни пројекта у историји Руме, чиме ће та сремска општина први пут добити булевар. Он ће повезивати Ригов млин са Главном улицом, а значајно ће допринети стварању новог урбаног идентитета и функционалности овог места. 

Рума
Фото: Општина Рума

Председник Скупштине општине Рума Срђан Јовановић рекао је да је истовремено у току градња новог моста преко Кудошког канала, који ће бити ширине више од 21 метар, а са четири коловозне траке ће повезивати булевар са кружним током код Риговог млина. Мост има посебну грађевинску дозволу и финансира се као одвојени пројекат, али ће по завршетку бити интегрални део саобраћајне мреже.

Рума
Фото: Општина Рума
рума клупе саднице
Извор:
Дневник
Пише:
Силвиа Ковач
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај