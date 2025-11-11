ПОГЛЕДАЈТЕ ДЕТАЉАН СПИСАК РАДА СВИХ ДРЖАВНИХ И ЈКП СЛУЖБИ НА ДАН ПРИМИРЈА У СРПСКОЈ АТИНИ Паркинг свуда бесплатан, аутобуси возе по недељном реду вожње, а ево и шта ако треба да одете у Пошту!
Пред вама је детаљан списак свих служби и њиховог радног времена на данашњи празник- Дан примирја у Првом светском рату
Дом здравља „Нови Сад”: Уторак, 11. новембра, дежурни педијатри радиће у амбуланти „Руменачка“ од 7 до 20 часова, док ће лекари за одрасле дежурати у објекту „Јован Јовановић Змај“ од 7 до 20 часова, односно у Петроварадину и пру приградским насељима Футог, Каћ, Кисач и Ковиљ, од 7 до 10 часова.
Тимови службе кућног лечења и неге тог дана обилазиће пацијенте од 7 до 20, а теренски техничари од 7 до 19 часова.
Служба патронаже обилазиће бабињаре и новорођенчад од 7 до 13.30, а Лабораторија, Гинекологија, Стоматологија, Специјалистичка служба неће радити, као ни кол-центар Дома здравља.
ЈКП „Паркинг сервис”: Паркирање у граду се неће наплаћивати.
„НС бике” систем ће током празника радити несметано, с тим да ће нови корисници моћи ће да се региструју након празника. Редовна наплата паркирања наставља се у среду 12. новембра.
ЈКП „Тржница”: Новосадске пијаце радиће од 6 до 14 часова.
ЈГСП „Нови Сад“: Поводом државног празника Дан примирја у Првом светском рату, аутобуси ЈГСП „Нови Сад“ данас ће саобраћати по реду вожње за празнике, односно недељном реду вожње.
Ванредни превоз на релацији Железничка станица Петроварадин – Центар града и Железничка станица Нови Сад – Ранжирна железничка станица саобраћаће по реду вожње за викенд. Аутобуси на линијама 3Б (Петроварадин, ОШ „Јован Дучић“), 6А (Адице, ОШ „Марија Трандафил“) и 5Н (Најлон пијаца) наведеног датума неће саобраћати.
Продајна места ЈГСП „Нови Сад“ данас неће бити отворена, осим киоска код Футошке пијаце и НСМАРТ центра (Булевар Јаше Томића 6), чије ће радно време бити од 8:00 до 15:00 часова.
СПЕНС: Центар ће на државни празник бити отворен. Посетиоцима ће базен и ледена дворана бити на располагању према редовном распореду који важи радним даном.
Трговачки простор ће радити, а у свим спортским просторима одржаваће се тренажни рад спортских организација.
ТРЖНИ ЦЕНТАР БИГ: Тржни центри у нашем граду радиће по неизмењеном радном времену, од 10.00 до 22.00 часа.
Пошта Србије: Пред вама је списак филијала пошти које ће данас радити у Новом Саду и околини.
– Теодора Мандића 23 (Универекспорт) – од 7 до 20 часова,
– Футошки пут 93Ц (Универекспорт) – од 7 до 20 часова,
– Бајчи Жилинског 4 (Универекспорт) – од 7.30 до 19.30 часова,
– Др Светислава Касапиновића 10-14 (Универекспорт) – од 7 до 20 часова,
– Бранка Ћопића бб (Универекспорт) – од 7.30 до 19.30 часова,
– Војводе Путника 79 (Универекспорт) у Сремској Каменици – од 7.30 до 19.30 часова,
– Војводе Бојовића 75 (Универекспорт) у Ветернику, од 7.30 до 19.30 часова,
– Партизанска 54 (Универекспорт) у Руменки, од 7.30 до 14.30 часова,
– Новосадска 533 (Универекспорт) у Темерину, од 9 до 16 часова,
– Моше Пијаде 102 (Универекспорт) у Каћу, од 7.30 до 19.30 часова,
– Раде Кондића 44 (Универекспорт) у Футогу, од 7.30 до 14.30 часова