11.11.2025.
Нови Сад
ПОГЛЕДАЈТЕ ДЕТАЉАН СПИСАК РАДА СВИХ ДРЖАВНИХ И ЈКП СЛУЖБИ НА ДАН ПРИМИРЈА У СРПСКОЈ АТИНИ Паркинг свуда бесплатан, аутобуси возе по недељном реду вожње, а ево и шта ако треба да одете у Пошту!

11.11.2025. 07:58 08:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
novi sad
Фото: unsplash.com

Пред вама је детаљан списак свих служби и њиховог радног времена на данашњи празник- Дан примирја у Првом светском рату

Дом здра­вља „Но­ви Сад”: Уторак, 11. новембра, дежурни педијатри радиће у амбуланти „Руменачка“ од 7 до 20 часова, док ће лекари за одрасле дежурати у објекту „Јован Јовановић Змај“ од 7 до 20 часова, односно у Петроварадину и пру приградским насељима Футог, Каћ, Кисач и Ковиљ, од 7 до 10 часова.

Тимови службе кућног лечења и неге тог дана обилазиће пацијенте од 7 до 20, а теренски техничари од 7 до 19 часова.

Служба патронаже обилазиће бабињаре и новорођенчад од 7 до 13.30, а Лабораторија, Гинекологија, Стоматологија, Специјалистичка служба неће радити, као ни кол-центар Дома здравља.

ЈКП „Пар­кинг сер­вис”: Пар­ки­ра­ње у гра­ду се не­ће на­пла­ћи­ва­ти.

„НС би­ке” си­стем ће то­ком пра­зни­ка ра­ди­ти не­сме­та­но, с тим да ће но­ви ко­ри­сни­ци мо­ћи ће да се ре­ги­стру­ју на­кон пра­зни­ка. Ре­дов­на на­пла­та пар­ки­ра­ња на­ста­вља се у среду 12. но­вем­бра.

ЈКП „Тр­жни­ца”: Но­во­сад­ске пи­ја­це ра­ди­ће од 6 до 14 ча­со­ва. 

ЈГСП „Нови Сад“: Поводом државног празника Дан примирја у Првом светском рату, аутобуси ЈГСП „Нови Сад“ данас ће саобраћати по реду вожње за празнике, односно недељном реду вожње.

Ванредни превоз на релацији Железничка станица Петроварадин – Центар града и Железничка станица Нови Сад – Ранжирна железничка станица саобраћаће по реду вожње за викенд. Аутобуси на линијама 3Б (Петроварадин, ОШ „Јован Дучић“), 6А (Адице, ОШ „Марија Трандафил“) и 5Н (Најлон пијаца) наведеног датума неће саобраћати.

Продајна места ЈГСП „Нови Сад“ данас неће бити отворена, осим киоска код Футошке пијаце и НСМАРТ центра (Булевар Јаше Томића 6), чије ће радно време бити од 8:00 до 15:00 часова.

СПЕНС: Центар ће на државни празник бити отворен. Посетиоцима ће базен и ледена дворана бити на располагању према редовном распореду који важи радним даном.

Трговачки простор ће радити, а у свим спортским просторима одржаваће се тренажни рад спортских организација.

ТРЖНИ ЦЕНТАР БИГ: Тржни центри у нашем граду радиће по неизмењеном радном времену, од 10.00 до 22.00 часа.

Пошта Србије: Пред вама је списак филијала пошти које ће данас радити у Новом Саду и околини.

– Теодора Мандића 23 (Универекспорт) – од 7 до 20 часова,
– Футошки пут 93Ц (Универекспорт) – од 7 до 20 часова,
– Бајчи Жилинског 4 (Универекспорт) – од 7.30 до 19.30 часова,
– Др Светислава Касапиновића 10-14 (Универекспорт) – од 7 до 20 часова,
– Бранка Ћопића бб (Универекспорт) – од 7.30 до 19.30 часова,
– Војводе Путника 79 (Универекспорт) у Сремској Каменици – од 7.30 до 19.30 часова,
– Војводе Бојовића 75 (Универекспорт) у Ветернику, од 7.30 до 19.30 часова,
– Партизанска 54 (Универекспорт) у Руменки, од 7.30 до 14.30 часова,
– Новосадска 533 (Универекспорт) у Темерину, од 9 до 16 часова,
– Моше Пијаде 102 (Универекспорт) у Каћу, од 7.30 до 19.30 часова,
– Раде Кондића 44 (Универекспорт) у Футогу, од 7.30 до 14.30 часова

Нови Сад Сервисне информације
