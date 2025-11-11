clear sky
(ВИДЕО) МИРИШЕ НА ТИТУЛУ – ЈОВИЋ ДОПРИНЕО ПОБЕДИ МАЈАМИЈА: Богдан гледао пораз од бивше екипе пред долазак Јокића

11.11.2025. 09:08 09:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ТАНЈУГ/AP Photo/Marta Lavandier

Кошаркаши Мајамија победили су у неизвесној утакмици након продужетка Кливленд 140:138 у НБА лиги.

Пред домаћом публиком екипа Хита успела је да дође до славља закуцавањем Ендруа Вигинса уз звук сирене. 

Српски репрезентативац Никола Јовић дао је допринос победи са осам поена, осам скокова, четири асистенције и једном блокадом за 27 минута на паркету. 

Мајами је од почетка сезоне непоражен на свом терену и забележио је свих пет победа до сада, трећи пут у историји франшизе након 2012/2013 (када је и освојен шампионски прстен) и 2019/2020 (када је изгубио у финалу). 

Лос Анђелес Клиперси су код куће изгубили од Атланте 105:102, а капитен репрезентације Србије Богдан Богдановић није добио шансу да истрчи на паркет против бившег клуба из ког је дошао у Град анђела. Клиперси су у кризи јер им је ово пети узастопни пораз. Имаће прилику да поправе скор, али и веома тежак посао јер им у следећој утакмици у госте стиже Денвер Николе Јокића.

Тристан Вукчевић није играо за Вашингтон у поразу од Детроита 137:135. 

Лука Дончић је предводио ЛА Лејкерсе са 38 поена до победе над Шарлотом 121:111, шестој у последњих седам утакмица. 

Резултати

Орландо - Портланд 115:112

Чикаго - Сан Антонио 117:121

Далас - Милвоки 114:116

Финикс - Њу Орлеанс 121:98

Јута - Минесота 113:120

