ПАНЧЕВАЧКА ЛЕПОТИЦА С ПОГЛЕДОМ НА ПАРК КРАЉА ПЕТРА Штапска зграда и након два века доминира градом

10.11.2025. 12:48 12:54
Пише:
Леа Радловачки
Извор:
Дневник
Фото: Дневник/ Л. Радловачки

Панчево је град у ком се налазе бројне велелпне зграде, а једна од најлепших јесте такозвана Штапска зграда која се налази на данашњем Тргу Бориса Кидрича 8-10.

Реч је о грађевини неоренесансног стила, зиданој 1835. године за потребе војске, све до 1892. када ју је откупила Римокатоличка црквена општина. 

Две године касније објекат је адаптиран према плановима грађевинара Карла Хефнера, у Гранд Хотел „Хунгариа”, коме је после Првог светског рата промењен назив у „Београд”.

Фото: Дневник/ Л. Радловачки

По завршетку Другог светског рата Штапска зграда је национализована, па је промењена и њена намена.

– Данас зграда има вишеструку намену као пословно-трговински, угоститељски и галеријски простор – појашњено је на сајту Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, под чију ингеренцију се овај објекат и налази. 

Фото: Дневник/ Л. Радловачки

Зграда има основу обрнутог слова П, а према Тргу има три куполе у облику зарубљене пирамиде. Средишњи део зграде је истакнут у виду ризалита и овај део има на спрату балкон са балустрадом. У северном крилу зграде на степеништу налази се осликана декоративна таваница, као и сводови у приземљу. Сликарство је из 1896. године.

Фото: Историјски архив Панчева / приватна архива

Штапска зграда такорећи гледа на Парк Краља Петра, а у њој се налазе просторије разних установа, друштвених организација, политичких партија, адвокатских канцеларија, кафићи и ресторани, продавнице. У централном делу зграде ради хотел „Гранд Хедонист”.

Значајнији конзерваторски радови на фасади били су 1982, док се на адаптацији унутрашњости зграде радило 1992. године, као и на самом објекту 2003–2004. године.

Фото: Историјски архив Панчева / приватна архива

 

Пројекат “Дворци и велелепна здања Војводине – раскошни чувари историје“ реализује Дневник Војводина пресс доо, а суфинансира Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама. Ставови у подржаном пројекту не изражавају нужно ставове органа који је доделио средства.        

Панчево 2025 Дворци Војводине 2025
Извор:
Дневник
Пише:
Леа Радловачки
Војводина Банат
