НОВИ САД ПОСТАЈЕ ПРЕСТОНИЦА ДРАГОГ КАМЕЊА, КРИСТАЛА И ФОСИЛА СЛЕДЕЋЕГ ВИКЕНДА Шести међународни сајам окупиће бројне излагаче у најстаријем излагачком простору у граду

10.11.2025. 11:11 11:27
Пише:
Дневник
Извор:
Новосадска.тв
kristali
Фото: unsplash.com, ilustracija

Минерали и драго камење су једна од најзанимљивијих споја науке, уметности и духовности.

Шести по реду међународни Сајам минерала одржаће се наредног викенда, 15. и 16. новембра, на Новосадском сајму, пише Новосадска.

Догађај под називом „GEMEXPO“ биће посвећен минералима, драгом камењу, фосилима и накиту, и трајаће од 10.00 до 19.00 часова. Изложба је део манифестације под називом 28. Међународне изложбе златарства и часовничарства – “СЈАЈ“.

Улаз је бесплатан.

Минерали су природно настале, неорганске супстанце са одређеним хемијским саставом и уређеном кристалном структуром.

Постоји више од 5.000 познатих минерала, али само мали број се користи као драго или украсно камење.

Многи верују да камен има енергетска својства- да вибрира на одређеној фреквенцији и утиче на људску ауру.

kamenje
Фото: unsplash.com, ilustracija

Примери:

Аметист — смирује, помаже у концентрацији.

Ружичасти кварц — доноси љубав и нежност.

Тигрово око — штити и јача самопоуздање.

Црни турмалин — штити од негативне енергије.

Цитрин — привлачи успех и богатство.

Са научног становишта — кристали немају доказану „енергетску“ моћ. Али њихова структура, боја и симболика делују снажно на људску психу — као визуелни фокус за медитацију или лични ритуал.

новосадски сајам
Извор:
Новосадска.тв
Пише:
Дневник
Нови Сад
