НОВИ САД ПОСТАЈЕ ПРЕСТОНИЦА ДРАГОГ КАМЕЊА, КРИСТАЛА И ФОСИЛА СЛЕДЕЋЕГ ВИКЕНДА Шести међународни сајам окупиће бројне излагаче у најстаријем излагачком простору у граду
Минерали и драго камење су једна од најзанимљивијих споја науке, уметности и духовности.
Шести по реду међународни Сајам минерала одржаће се наредног викенда, 15. и 16. новембра, на Новосадском сајму, пише Новосадска.
Догађај под називом „GEMEXPO“ биће посвећен минералима, драгом камењу, фосилима и накиту, и трајаће од 10.00 до 19.00 часова. Изложба је део манифестације под називом 28. Међународне изложбе златарства и часовничарства – “СЈАЈ“.
Улаз је бесплатан.
Минерали су природно настале, неорганске супстанце са одређеним хемијским саставом и уређеном кристалном структуром.
Постоји више од 5.000 познатих минерала, али само мали број се користи као драго или украсно камење.
Многи верују да камен има енергетска својства- да вибрира на одређеној фреквенцији и утиче на људску ауру.
Примери:
Аметист — смирује, помаже у концентрацији.
Ружичасти кварц — доноси љубав и нежност.
Тигрово око — штити и јача самопоуздање.
Црни турмалин — штити од негативне енергије.
Цитрин — привлачи успех и богатство.
Са научног становишта — кристали немају доказану „енергетску“ моћ. Али њихова структура, боја и симболика делују снажно на људску психу — као визуелни фокус за медитацију или лични ритуал.