ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА Ускоро обнова шалтер-сале МУП-а код Моста слободе ПОНУДЕ СЕ ПОДНОСЕ ДО ОВОГ ДАТУМА
Реконструкција пословног објекта на Булевару ослобођења 143 кошаће готово 106,2 милиона динара, без ПДВ-а − то је процењена вредност јавне набавке Градске управе за имовину и имовинско-правне послове.
Ту се, иначе, налази шалтер-сала Полицијске управе Нови Сад, која од 1. септембра не ради због најављене реконструкције. Радови ће трајати шест месеци, тачније, на толико ће бити закључен уговор с извођачима, а понуде на тендер подносе се до 13. новембра, што значи да би обнова зграде требало да почне до краја године, имајући у виду рокове, укључујући и период за увођење одабраних фирми.
У пословном простору површине 697,22 квадратна метра налазе се ветробран, шалтер-сала, санитарни блок за посетиоце и онај за запослене, те део за одмор запослених, чајна кухиња, оставе, техничка просторија и ходник. Како се из техничког описа објављеног на Порталу јавних набавки може приметити, промена функционалне организације објекта није планирана, изузев проширења ветробранског простора и повећања броја шалтера за рад са странкама.
„Интервенције које су предвиђене у новопројектованом стању не утичу на конструкцију и стабилност објекта. Носећа конструкција је армиранобетонска, скелетног система. Постојећи преградни зидови су изведени од опеке и од гипскартонских плоча на потконструкцији. Кров је делом раван, делом вишеводан са благим нагибом, у оба дела са хидроизолацијом као завршним слојем. Преко постојеће хидроизолације предвиђа се постављање нове хидроизолационе мембране“, објашњено је у тендерској документацији.
Дотрајале подне облоге у свим просторијама биће замењене новим керамичким, односно антистатик подом у сервер соби. Старе зидне плочице у тоалетима и кухињи биће уклоњене и постављене нове, што ће бити учињено и са санитаријама, а планирана је и замена хоризонталног и вертиканог развода топле и хладне воде унутар објекта. Сви зидови биће офарбани дисперзивним бојама, а плафони демонторани и замењени новим спуштеним. Превиђена је уградња нове фасадне столарије, врата и прозора од алуминијумских профила, с термопрекидом, од чега ће бити израђена и унутрашња столарија.
Постојеће машинске инсталације су, како је констатовано, дотрајале и не обезбеђују нормално функционисање, тако да ће бити уграђене нове за грејање, хлађење и вентилацију. Водоводне и електро инсталације биће обновљене, укључујући и замену светиљки, прикључака, прекидача и пратећих инсталација. У целом објекту ће бити постављено противпанично осветљење.
Јавни позив објављен је 28. октобра, а понуде на тендер Градске управе за имовину и имовинско-правне послове подносе се до четвртка, 13. новембра.