ВОЈВОДИНА СИГУРНА У ДУЛУ СА ПАЛИЛУЛОМ: Новосађанке забележиле максималан учинак на полусезони
Ватерполисткиње Војводине оправдале су улогу фаворита и забележиле и седму победу у А групи Првенства Србије.
Новосађанке су још једном савладале екипу Палилуле, овог пута у гостима са 17:11 на крају полусезоне.
Војводина је све време држала конце игре у својим рукама, а победник се унапред знао. Само је било питање с којим резултатом ће Новосађанке славити. У овом дуелу екипу је водила првотимка Исидора Дамњановић, јер је први тренер Слађана Дрезгић била суспендована због црвеног картона из прошлог кола.
Сада Војводину очекује завршни турнир Купа Србије, који ће бити одигран 28. и 29. новембра у Футогу. У исто време играће се и полуфинале и финале за мушкаце.
Палилула - Војводина 11:17 (2:6, 3:2, 3:5, 3:4)
БЕОГРАД: Базен Ташмајдан. Судије: Илић и Ђорђевић. Искључења: Палилула 7, Војводина 5. Петерци: Палилула 1, Војводина 2.
ПАЛИЛУЛА: Кулић, Андрејић 4, З. Ратковић 2, Арсенијевић, Коматовић 1, Мугоша 1, Бранковић, Н. Ратковић 3, Балаћ, Петровић, Крстески, Милетић.
ВОЈВОДИНА: Травар, Швец , Лукић 1, Пејић 1, Ковачевић, Амлијева 5, Пешић, Попов 2, Савченко 5, Жагар, Сегуља 1, Моћан 2, Ћорда.
Резултати
А група
Седмо коло: Палилула - Војводина 11:17, Партизан - Црвена звезда 7:9.
1. Војводина 7 7 0 0 0 128:56 21
2. Палилула 7 4 0 3 0 80:86 12
3. Ц. звезда 7 2 0 5 0 56:82 6
4. Патизан 7 1 0 6 0 62:100 3
Б група
Четврто коло: Врачар - Спартак 12:19, Сента Сингидунум 18:13.
1. Спартак 4 4 0 0 0 73:30 12
2. Сента 4 3 0 1 0 58:35 9
3. Сингидунум 4 1 0 3 0 31:59 3
4. Врачар 4 0 0 4 0 30:63 0