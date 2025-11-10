ПАРАСТОНОТЕНИСЕРИ СРБИЈЕ ГЛАЗИРАЛИ ФОРМУ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ за Европско првенство у Хелсингборгу
Парастонотениска репрезентација Србија одрадила је завршне припреме за Европско првенство, које се од 20. до 25. новембра одржава у шведском граду Хелсингборгу.
Наши парастонотенисери су се готово читаве ове сезоне припремали за то важно такмичење, како кроз свтеске купове и бодовне турнире, тако и кроз припремне кампове у иностранству и у Србији. Последње припреме одрађене су у Врњачкој бањи, од 2. до 9. новембра, са репрезентацијама Чешке и Словачке, са којима парастонотенисери Србије имају одличну сарадњу већ годинама.
- Одрадили смо завршне припреме са репрезентацијама Словачке и Чешке у Врњачкој бањи и сада нам предстоји још недељу дана рада у Новом Саду, пре него што се упутимо на Европско првенство. Били смо смештени у хотелу "Фонтана" и пун смештај за свих нас 30 обезбедио је Драгољуб Збиљић, а Врњачка бања нам је изашла у сусрет, тачније СЦ "Владе Дивац", где нам је био обезбеђен термин за тренирање. Задовољан сам како смо одрадили и ове, а и претходне ове сезоне. Још на почетку године били смо у Пољској, онда су они били код нас, били смо у једном великом кампу у Лашком, где је било седам репрезентација, и 35 играча у инвалидским колицим, с обзиром да је цела наша репрезентација састављена од спортиста који су у инвалидским колицима. У доброј смо форми и верујемо да ћемо то показати и на такмичењу - казао је селектор репрезентације Србије Златко Кеслер.
На Европско првенство путује 11 репрезентативаца и репрезентативки: Жељана Ристић (К1), Ана Зелен (К2), Кристина Аранчић, Зорица Попадић, Марина Минић (К4), Горан Перлић, Борис Стоиљковић (К2), Младен Ћирић (К3), Митар Паликућа и Ћурић Немања (К5). Са њима иду и тренери Никола Попов, Слађана Крсмановић, Срђан Томичић, Лазар Куртеш и селектор Златко Кеслер.
- С обзиром да су Борислава Перић Ранковић и Нада Матић престале да се такмиче, а оне су са последњих неколико европских смотри увек доносиле одличја, сада ће теже бити доћи до медаље. Али, надам се да ћемо успети да се домогнемо бар једног одличја. Првенствено ту мислим на Митра Паликућу и Ану Зелен. Такође се надамо да бисмо у неким дубловима или миксовима, уза мало среће у жребу, можда могли до још једне медаље - закључио је Кеслер.
Једна група репрезентативаца путује 17, а друга 18. новембра авионом за Копенхаген (Данска), а онда ће се возом наставити до Хелсингборга (Шведска). Повратак са Европског првенства предвиђен је 26. новембра.
Г. Маленовић