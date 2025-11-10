МЕЂУНАРОДНИ ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ ОДЛУЧИО: Трансродни спортисти не могу да се такмиче у женским дисциплинама
Међународни олимпијски комитет саопштио је веома важну одлуку и донео забрану трансродним спортистима да се такмиче на Олимпијским играма у женским дисциплинама.
На Олимпијским играма у Паризу 2024. године је велику пажњу привукла контроверзна ситуација Иман Хелиф која има хормонски поремећај и за коју се сумњало да је биолошки мушкарац.
Олимпијске игре спремају се да забране да сви трансродни спортисти и такмичари са разликама у развоју полних карактеристика (ДСД) учествују у женским дисциплинама, након што су пронађени "научни докази о предностима које долазе с тиме што је особа рођена као мушко".
Трансродним спортисткињама и онима са ДСД-ом наводно ће бити забрањено да учествују у женским такмичењима на Олимпијским играма од почетка следеће године, након научне ревизије коју је спровео Међународни олимпијски комитет (МОК или на енг IOC).
Претходно су олимпијски спортови имали овлашћење да сами одлуче да ли трансродне жене могу да се такмиче уз смањени ниво тестостерона.
То је довело до тога да су атлетика и пливање забранили такмичење спортисткиња које су прошле кроз мушки пубертет, док други спортови то нису следили, укључујући фудбал.
Међутим, то ће се сада променити под новом председницом МОК-а Кристи Ковентри, која је више пута истицала своју жељу да "заштити женску категорију".
Извештај даље наводи да је Др Џејн Торнтон, медицинска и научна директорка МОК-а, презентовала налазе ревизије члановима на састанку у Лозани прошле недеље.