moderate rain
8°C
10.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МЕЂУНАРОДНИ ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ ОДЛУЧИО: Трансродни спортисти не могу да се такмиче у женским дисциплинама

10.11.2025. 13:21 13:25
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
kelif
Фото: screenshot/African news

Међународни олимпијски комитет саопштио је веома важну одлуку и донео забрану трансродним спортистима да се такмиче на Олимпијским играма у женским дисциплинама.

На Олимпијским играма у Паризу 2024. године је велику пажњу привукла контроверзна ситуација Иман Хелиф која има хормонски поремећај и за коју се сумњало да је биолошки мушкарац.

Олимпијске игре спремају се да забране да сви трансродни спортисти и такмичари са разликама у развоју полних карактеристика (ДСД) учествују у женским дисциплинама, након што су пронађени "научни докази о предностима које долазе с тиме што је особа рођена као мушко".

Трансродним спортисткињама и онима са ДСД-ом наводно ће бити забрањено да учествују у женским такмичењима на Олимпијским играма од почетка следеће године, након научне ревизије коју је спровео Међународни олимпијски комитет (МОК или на енг IOC).

Претходно су олимпијски спортови имали овлашћење да сами одлуче да ли трансродне жене могу да се такмиче уз смањени ниво тестостерона.

То је довело до тога да су атлетика и пливање забранили такмичење спортисткиња које су прошле кроз мушки пубертет, док други спортови то нису следили, укључујући фудбал.

Међутим, то ће се сада променити под новом председницом МОК-а Кристи Ковентри, која је више пута истицала своју жељу да "заштити женску категорију".

Извештај даље наводи да је Др Џејн Торнтон, медицинска и научна директорка МОК-а, презентовала налазе ревизије члановима на састанку у Лозани прошле недеље.

олимпијске игре мок трансродне особе
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Огласила се БОКСЕРКА КОЈУ ОПТУЖУЈУ ДА ЈЕ МУШКАРАЦ Ево шта је  поручила у првом интервјуу након СКАНДАЛА на ОИ у Паризу ИМАН КЕЛИФ је поново тема дана (ФОТО)

Огласила се БОКСЕРКА КОЈУ ОПТУЖУЈУ ДА ЈЕ МУШКАРАЦ Ево шта је  поручила у првом интервјуу након СКАНДАЛА на ОИ у Паризу ИМАН КЕЛИФ је поново тема дана (ФОТО)

05.08.2024. 22:09 22:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Гинеколог Вања Милошевић открио ПРАВУ ИСТИНУ О ПОЛУ БОКСЕРКЕ ИМАН КЕЛИФ: ОВО ПОКАЗУЈЕ ДА ЈЕ БЕСУМЊЕ ЖЕНА

Гинеколог Вања Милошевић открио ПРАВУ ИСТИНУ О ПОЛУ БОКСЕРКЕ ИМАН КЕЛИФ: ОВО ПОКАЗУЈЕ ДА ЈЕ БЕСУМЊЕ ЖЕНА

04.08.2024. 13:46 13:55
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БОКСЕРКА НАТАЛИЈА ШАДРИНА БОЉА ОД АЛЖИРКЕ КЕЛИФ: Следи борба за полуфинале

БОКСЕРКА НАТАЛИЈА ШАДРИНА БОЉА ОД АЛЖИРКЕ КЕЛИФ: Следи борба за полуфинале

29.07.2024. 11:14 14:42
Волим
0
Коментар
0
Сачувај