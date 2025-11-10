ВОЈВОДИНА ДО АМЕРИКЕ: "Стара дама најавила сарадњу са Шарлотом
Фудбалски клуб Војводина најавио је сарадњу са америчким Шарлотом, чланом МЛС лиге.
Клубови планирају заједничке иницијативе и акције које ће бити на обострану корист.
Председник ФК Војводина, Драгољуб Збиљић, истакао је значај ове најављене сарадње.
– Верујемо да ће овај корак допринети развоју оба клуба, јачању пријатељских веза и унапређењу фудбала и спортских вредности с обе стране Атлантик – рекао је први човек „Старе даме“.
Најава сарадње отворила је простор за будуће пројекте у области развоја младих талената, тренинга и струке, са циљем да оба клуба имају користи од размене знања и искустава.
Овакав приступ ФК Војводине представља значајан корак ка јачању међународних веза и даљој промоцији и ширењу клуба.
Амерички Шарлот се брзо на тамошњем фудбалском тржишту позиционирао као клуб с амбицијама и једним од модернијих представника МЛС‑а. Овај тим сматра се идеалном адресом за развој фудбала у САД и битним фактором када се говори о целокупном развоју најпопуларнијег спорта на планети.
Просечна посета на мечевима Шарлота износи око 35.000 гледалаца, што довољно говори о његовој популарности. Прошлу сезону завршили су на 5. месту Источне конференције МЛС лиге.