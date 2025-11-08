ВОЈВОДИНА ПОБЕДОМ У НИШУ УЧВРСТИЛА ТРЕЋУ ПОЗИЦИЈУ НА СУПЕРЛИГАШКОЈ ТАБЕЛИ: Џон Мери за девету победу "старе даме"
Војводина је једини тим из троугла у врху српске Суперлиге, који је успео да освоји сва три бода на гостовању код Радничког у Нишу.
После Партизана (2:2) и Црвене звезде (0:0), четвртим голом Џона Мерија у сезони Новосађани су освојили сва три бода и тако учврстили трећу позицију на табели српске елите.
Досадан развој ситуације у првом полувремену тек на моменте је разбијао Нишлија Спасић, који је у четири наврата тестирао будност одбране Новосађана, Тањге у првом реду. Најпре је у 15. минуту успео да лопту упути иза леђа голмана Росића, али је видео асистент сигнализирао судији Стефановићу да је Бабакар из недозвољене позиције дотакао лопту пре него што је она завршила иза гол-линије.
До одмора Спасић је још три пута упутио лопту у оквир гола и сва три пута Вошин репрезентативац Росић је правовременим интервенцијама потврдио врхунску форму: најпре је у 30. минуту одбранио покушај главом нишког крилног нападача, четири минута касније фантастичним рефлексом је спречио лопту да заврши у мрежи након Спасићевог шута из непосредне близине, да би у 38. минуту амортизовао и његов снажан шут са 18 метара.
У међувремену, осим агресивног почетка без резултата у завршници, што се учинка Новосађана у том делу тиче, вреди да истакнемо покушај Петровића у 26. минуту из слободног ударца, искоса са леве стране, на ближу стативу. Голман Станивуковић је, испоставило се, био спреман на такав потез Вошиног мајстора за извођење прекида, одбио је лопту, а Ранђеловић није успео да акцију заврши како би он и његови саиграчи желели. Збиру утисака из првог дела додајмо и Сиченџеову грешку у 15. минуту, непосредно пре Бабакаровог офсајда, која је, срећом по Новосађане, остала неклажњена највише због тога што домаћи играчи нису ни сањали да могу да добију такав поклон надомак Росићевом голу.
Наставак утакмице није наговештавао ништа ведрији расплет све до 75. минута када је одличан центаршут Букинца с лева главом претворио у вођство свога тима. Исти играч је пет минута касније још јеаданпут одлично реаговао после Видосављевићевог центаршута, али је овога пута Станивуковић добро реаговао, испод пречке је лопту извадио и одбио је у корнер. До краја утакмице тактичким изменама тренер Мирослав Тањга је успео да унесе мир у одбрану свога тима за девету Вошину победу, шести узастопни тријумф на Чаиру.
Раднички – Војводина 0:1 (0:0)
НИШ: Стадион Чаир, гледалаца 800, судија Милан Стефановић (Београд), стрелац Мери у 75. минуту, жути картони: Петровић, Милосављевић, Спасић (Раднички), Сиченџе, Николић, Кокановић (Војводина).
РАДНИЧКИ: Станивуковић 6, Петровић 6 (Николић 6), Павловић 6, Јамкам 5,5, М.Илић 6, В. Илић 5 (Нишић 6), Милосављевић 6, Спаић 7, Срећковић6 (Ашковски), Босић 5 (Белаковић 5,5), Бабакар 5,5.
ВОЈВОДИНА: Росић 7, Л. Николић 6, Сиченџе 5,5, Тањга 5 (Коларевић 6), Букинац 7, Петровић 6, Кокановић 6, Ранђеловић 5,5, Видосављевић 6 (Савићевић), Мустафа 5 (Барос 6), Мери 7 (Вукановић).
Л. Бакмаз
Раније данас: Радник - ОФК Београд 1:0, Напредак - Младост 0:1.