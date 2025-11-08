(УЖИВО) СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: Радничком поништен гол због фсајда у дуелу са Војводином
Фудбалери Војводине играју са Радничким у Нишу од 19 часова у оквиру Суперлиге Србије.
38. минут: Опет прилика за Раднички шутирао је Срећковић, али је Росић одбранио.
34. минут: Поново је у прилици за Раднички био Спасић. Опет је преварио Тањгу, упутио ударац, али је Росић још боље интервенисао.
30. минут: Прилика за Раднички. Шутирао је Спасић, али је Росић успео да одбрани његов шут.
26. минут: Шанса за Војводину. Шутирао је Петровић из слободног ударца и упутио праву бомбу ка голу Радничког, али је Станивуковић успео да одбрани. У наставку акције лопта је дошла до Ранђеловића, који је шутирао, поново је интервенисао голман Радничког, а онда се лопта од Мерија одбила у гол аут.
18. минут: Дуго је трајала провера, а онда је стигла потврда да је гол поништен због офсајда Бабакара, који је тако покварио славље Спасићу.
15. минут: Спасић је одлично успео да се ослободи чувара Тањге и упути ударац, али је ту лопту на крају пре уласка у гол дирао Бабакар. Због тога је уследила провера у ВАР соби због потенцијалног офсајда.
1.минут: Почела је утакмица.
Пре почетка утакмице одржан је и минут ћутања због смрти тренера Радничког из Крагујевца Младена Жижовића.
Пре почетка утакмице, Вања Илић је добио дрес са бројем 100, што значи да је одиграо исто толико утакмица за Раднички.
Састави
РАДНИЧКИ: Станивуковић, Петровић, Павловић, Јакам, М. Илић, В. Илић, Милосављевић, Спасић, Срећковић, Босић, Мбоуп.
ВОЈВОДИНА: Росић, Л. Николић, Сиченџе, Тањга, Букинац, Кокановић, Петровић, Ранђеловић, Видосављевић, Мустафа, Мери.
Војводина је последњи пут поражена у дуелу са Нишлијама пре три и по године. Од тада "стара дама" није поражена у осам судрета са Радничким (рачунајући и две утакмице у Купу). Са седам победа и једним нерешеним резултатом, уз гол-разлику 20:7, Новосађани су, у сусретима саНишлијама, стекли ореол непобедивог такмаца.
Војводина има кадровских проблема. Повређени су Црномарковић, Ета, Бутеан, Урош Николић.
Без обзира на резултат утакмице на Чаиру, Војводина ће на полувремену основног дела српске Суперлиге заузети треће место на табели, што јесте значајан искорак у односу на претходне сезоне.