ЕЛЕНА РИБАКИНА ОСВОЈИЛА ТИТУЛУ НА ЗАВРШНОМ ТУРНИРУ У РИЈАДУ: Казахстанка у финалу савладала Арину Сабаленку

08.11.2025. 19:38 19:43
Пише:
Дневник
Извор:
Б92/Танјуг
Коментари (0)
ribakina
Фото: Tanjug (AP Photo/ Fatima Shbair)

Казахстанска тенисерка Елена Рибакина освојила је титулу на завршном ВТА турниру у Ријаду, пошто је у финалу савладала прву играчицу света Белорускињу Арину Сабаленку резултатом 6:3, 7:6 (7:0).

Меч је трајао сат и 48 минута, а бивша шампионка Вимблдона дошла је до трофеја на завршном турниру, упркос томе што ове године није освојила грен слем.

Рибакина је тако стигла до своје нове титуле у каријери, а поготово сада добија на вредности, што је у финалу побеђена прва тенисерка света Арина Сабаленка. 

Један брејк је решио исход првог сета. Док у другом сету, брејк уопште нисмо ни видели, па је крајњи исход дочекан после тај-брејка, у којем је Рибакина освојила све поене. 

Ово је њена 11. титула у каријери, а први пут је успела да освоји неки завршни турнир. 

 

 

завршни турнир тенисерке
Извор:
Б92/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
