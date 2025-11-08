ЕЛЕНА РИБАКИНА ОСВОЈИЛА ТИТУЛУ НА ЗАВРШНОМ ТУРНИРУ У РИЈАДУ: Казахстанка у финалу савладала Арину Сабаленку
Казахстанска тенисерка Елена Рибакина освојила је титулу на завршном ВТА турниру у Ријаду, пошто је у финалу савладала прву играчицу света Белорускињу Арину Сабаленку резултатом 6:3, 7:6 (7:0).
Меч је трајао сат и 48 минута, а бивша шампионка Вимблдона дошла је до трофеја на завршном турниру, упркос томе што ове године није освојила грен слем.
Рибакина је тако стигла до своје нове титуле у каријери, а поготово сада добија на вредности, што је у финалу побеђена прва тенисерка света Арина Сабаленка.
Један брејк је решио исход првог сета. Док у другом сету, брејк уопште нисмо ни видели, па је крајњи исход дочекан после тај-брејка, у којем је Рибакина освојила све поене.
Ово је њена 11. титула у каријери, а први пут је успела да освоји неки завршни турнир.
CHAMPION in Riyadh! 🏆
Elena Rybakina captures the WTA Finals title, defeating Sabalenka 6-3, 7-6(0) 🙌#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/jYP48SWTBh
— wta (@WTA) November 8, 2025