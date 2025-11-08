ЂОКОВИЋ ПО ОСВАЈАЊУ 101. ТИТУЛЕ У КАРИЈЕРИ: "Људи не разумеју колико је тешко..."
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић био је веома задовољан освајањем АТП турнира у Атини, што је његова 101. титула у каријери.
Тако је наставио да дише за вратом Роџеру Федереру, који их је освојио 103, а обојица су далеко иза 109 титула Џимија Конорса.
Новак се најпре обратио Музетију.
"На овом нивоу смо сви доживели тај осећај пораза када сте били баш близу, знам да је баш тешко. Ако ти нешто значи, твој ниво тениса је био невероватан и данас и целе недеље, посебно данас. Играо сам против тебе на многим подлогама, надам се да ти не смета да ти кажем – најбољи тенис играш на шљаци, али како играш и крећеш се на бетону је невероватно, како си напредовао. Будућност је светла, само настави овако", рекао је Ђоковић на почетку обраћања.
Потом је имао поруку за домаћу публику у Грчкој.
"Захвалио бих се свима у Грчкој што су дошли да подрже тенис, овај спорт и цео турнир. Ово је први пут да је Грчка имала овакав ниво турнира у мушком тенису после 30 година. Свеукупни осећај после недељу дана је да турнир никада није одлазио из Атине, као да се одржава сваке године. Били сте сјајни".
Захвалио се Новак и тиму и породици.
"Сви су били овде, моја породица, ужа и шира, моја браћа, син, сви најбољи пријатељи, сви... Хвала свима! Рекао сам ово већ, али ћу поновити: Играти овде је као код куће и то је због вас, хвала вам пуно!"
Постојала је још једна захвалница.
"Посебна захвалница организаторима турнира и влади Грчке и свим властима, овај турнир се због њих догодио за три, четири месеца. Било је баш мало времена и мислим да многи људи не разумеју колико тешко је организовати овајав међународни турнир. Мислим да је ово био савршени крај. Ви сте показали да имате страст и љубав према тенису и надам се да ће Атина имати традицију да организује велике међународне турнире", поручио је Ђоковић.