ЂОКОВИЋ КОНАЧНО ПРЕЛОМИО: Неће играти у Торину

08.11.2025. 20:29
djokovic3
Фото: Tanjug (AP Photo/Yorgos Karahalis)

Новак Ђоковић је преломио - неће играти на АТП финалу у Торину које почиње у недељу, преноси италијански "Скај Спорт".

Српски тенисер је одлуку да не буде део завршног турнира сезоне обелоданио након финала у Атину у коме је победио Лоренца Музетија.

Ђоковић је требало да буде у тзв. “Џими Конорс групи” са Карлосом Алкаразом, Тејлором Фрицом и Алексом де Минором. Уместо њега у Торину ће играти управо Музети.

"Заиста сам јако желео да се такмичим у Торину и да дам све од себе, али после финала у Атини, нажалост, морам са вама да поделим да морам да се повучем због повреде. Заиста ми је жао због свих навијача који су се надали да ће ме видети како играм - ваша подршка значи много. Желим свим играчима сјајан турнир и не могу да дочекам да се вратим на терен са вама свима заједно", написао је Ђоковић на Инстаграму.

У “Бјерн Борг групи” играју Јаник Синер, Александер Зверев, Бен Шелтон и Феликс Оже-Алијасим, коме је било потребно да Музети у финалу у престоници Грчке не освоји трофеј.

Турнир је на програму од 9. до 16. новембра, а првог дана гледаћемо мечеве Алкараз – Де Минор (14) и Зверев – Шелтон (20:30).

Ђоковић прошле године није наступио у Торину, а у 2023. години је освојио трофеј победом над Јаником Синером у финалу. Тиме је оборио рекорд по броју титула на завршном мастерсу – седам, једну више од Роџера Федерера.

Новак Ђоковић завршни турнир
Спорт Тенис
