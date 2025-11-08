ЂОКОВИЋ КОНАЧНО ПРЕЛОМИО: Неће играти у Торину
Новак Ђоковић је преломио - неће играти на АТП финалу у Торину које почиње у недељу, преноси италијански "Скај Спорт".
Српски тенисер је одлуку да не буде део завршног турнира сезоне обелоданио након финала у Атину у коме је победио Лоренца Музетија.
Ђоковић је требало да буде у тзв. “Џими Конорс групи” са Карлосом Алкаразом, Тејлором Фрицом и Алексом де Минором. Уместо њега у Торину ће играти управо Музети.
"Заиста сам јако желео да се такмичим у Торину и да дам све од себе, али после финала у Атини, нажалост, морам са вама да поделим да морам да се повучем због повреде. Заиста ми је жао због свих навијача који су се надали да ће ме видети како играм - ваша подршка значи много. Желим свим играчима сјајан турнир и не могу да дочекам да се вратим на терен са вама свима заједно", написао је Ђоковић на Инстаграму.
У “Бјерн Борг групи” играју Јаник Синер, Александер Зверев, Бен Шелтон и Феликс Оже-Алијасим, коме је било потребно да Музети у финалу у престоници Грчке не освоји трофеј.
Турнир је на програму од 9. до 16. новембра, а првог дана гледаћемо мечеве Алкараз – Де Минор (14) и Зверев – Шелтон (20:30).
Ђоковић прошле године није наступио у Торину, а у 2023. години је освојио трофеј победом над Јаником Синером у финалу. Тиме је оборио рекорд по броју титула на завршном мастерсу – седам, једну више од Роџера Федерера.