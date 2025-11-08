overcast clouds
НОРИС БЛИСТАО И У КВАЛИФИКАЦИЈАМА И ОСВОЈИО НОВУ ПОЛ ПОЗИЦИЈУ: Катастрофа Ферштапена, стартоваће тек са 16. места на Великој награди Сао Паула

08.11.2025. 21:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
noris1
Фото: Tanjug (AP Photo/Andre Penner)

Возач Мекларена Ландо Норис је после победе у спринт трци, освојио и пол позицију за Велику награду Сао Паула.

Одлична је био Андреа Антонели из Мерцедеса, који ће Норису сутра правити друштво у првом стартном реду. Треће време извезао је Шарл Леклер, док ће Оскар Пјастри стартовати са четврте позиције. Други Мекларенов возач после одустајања у спринт трци није најбоље одвезао и квалификације, тако да је Норис на путу да преузме титулу од Ферштапена.

Напросто се у квалификацијама догодила сензација, јер је још увек актуелни шампион Макс Ферштапен очајно прошао у квалификацијама, пошто је испао већ у првом кругу и стартоваће на трци тек са 16. позиције.

С обзиром да већ има 39 бодова минуса у односу на лидера Ланда Нориса, сан о одбрани титуле постаје полако само то – сан. Макс овако катастрофално је прошао у квалификацијама први пут још од 2021. и Сочија. Није познато да ли је имао неки квар, само је у радио комуникацији истакао да нема пријањања.

Ферштапену је 15. позиција, последња која је водила у други део квалификација измакла за 66 хиљадитих делова секунде. А њу је приграбио Нико Хилкенберг. Иза Макса нашли су се Естебан Окон, Франко Колапинто, Јуки Цунода и Бортолето који се није ни нашао на стази, јер је у финишу спринт трке имао жесток удес.

Нешто боље су прошли Максови велики ривали Луис Хамилтон и Фернандо Алонсо. Али опет ни њих двојица нису успели да се домогну трећег дела квалификација. Хамилтон је завршио 13. а Алонсо је био 11. и зафалило му је 16 хиљадитих делова секунде за пласман у последњу рунду квалификација.

У последњој рунди квалификација изненађујуће пето место заузео је Исак Хаџар из Алфа Таурија испред Џорџа Расела из Мерцедеса и још једног возача Алфа Таурија Лијама Лосона. Оливер Берман из Хаса заузео је осму позицију, а првих десет комплетирали су Пјер Гасли из Алпина и Нико Хилкенберг из Заубера.

Трка за Велику награду Сао Паула вози се у недељу од 18 часова.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
