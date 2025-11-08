НОВИ КОМПЈУТЕРИ ЗА ДОМ ЗДРАВЉА У току јавна набавка вредна више од 22 милиона динара У ПАКЕТУ И ОПРЕМА ЗА ЧУВАЊЕ ПОДАТАКА
Дом здравља Нови Сад купује 150 десктоп рачунара, с лиценцираним Мајкрософт офис пакетом, укључујући мониторе, тастатуре и мишеве. За све то намењено је 22.500.000 динара, односно то је процењена вредност недавно расписане јавне набавке.
Како се из документације објављене на Порталу јавних набавки може приметити, здравствена установа пазари три типа рачунара, 145 комада с мониторима који би требало да имају екран дијагонале 24,5 инча, четири компјутера и одговарајућим мониторима с два звучника снаге два вата и екранима величине 27 инча. Трећи тип рачунара имаће, такође, монитор с два звучника, додуше мало јача 2,5 вата и већи екран, дијагонале 30 инча.
Осим рачунара и монитора, на списку опреме коју Дом здравља купује је и уређај за бекап података.
Одабрани добављач за квалитет испоручене опреме мораће да гарантује 24 месеца за рачунаре, 60 за мониторе и 36 месеци за уређај за бeкaп података.
Понуде на тендер Дома здравља Нови Сад подносе се до 25. новембра, након чега ће надлежни у тој здравственој установи донети одлуку о додели уговора или обустави поступка.