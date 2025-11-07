overcast clouds
ОБНОВЉЕН РУСКИ НЕКРОПОЉ У БЕЛОЈ ЦРКВИ Ђурђевић: "Руски народ је Господа Бога и своју веру пронашао овде”

07.11.2025. 16:54 16:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
TANJUG/MINRZS/KATARINA MIHAJLOVIĆ/bs
Фото: TANJUG/MINRZS/KATARINA MIHAJLOVIĆ/bs

БЕЛА ЦРКВА: У Белој Цркви данас је  отворена обновљена парцела Руског некропоља где почивају припадници беле емиграције из првог таласа и њихови потомци, а отварању је присуствовала министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Милица Ђурђевић Стаменковски која је поручила да потпис који је исписан и оверен заједничком крвљу српских и руских предака нико не може да избрише.

"Бела Црква је била симбол нашег братства, нашег заједничког страдања, нашег пријатељства и наше солидарности", рекла је министарка која је данас, на дан годишњице Октобарске револуције, положила цвеће на два спомен обележја у Руском некропољу - на Споменик кадетима, наставницима, васпитачима и радницима у кадетском корпусу, као и на Споменик погинулим српским ратницима у Првом светском рату.

Она је истакла да је српско-руско братство настало заједничком борбом, а не за зеленим дипломатским столовима током преговора и убеђивања, саопштено је из министарства.

TANJUG/MINRZS/KATARINA MIHAJLOVIĆ/bs
Фото: TANJUG/MINRZS/KATARINA MIHAJLOVIĆ/bs

"Октобарска револуција желела је да протера Бога из Русије, али Бог је тамо где је слога и где је братство. Руски народ је Господа Бога и своју веру пронашао овде, међу браћом својом", истакла је Ђурђевић Стаменковски.

Нагласила је да је Бела Црква, уз Сремске Карловце, била једна од најзначајнијих представница руске емиграције.

Иако у Белој Цркви сада нема много становника руског порекла, навела је Ђурђевић Стаменковски, ту је остављен траг и сведочанство на све оно што их описује и на руске кадете, који су се овде обучавали, школовали и представљали елиту саме Русије која је, како каже, дала допринос да се Србија ,рањена после Првог светског рата, духовно, економски, политички и културно развија.

Отварању обновљене парцеле Руског некропоља у Белој Цркви присуствовали су руководилац Рошотрудничества Јевгениј Примаков, представници амбасаде Русије у Србији и Руског дома у Београду, као и истраживачи руске емиграције и потомци руских кадета.

Бела Црква
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Војводина Банат
