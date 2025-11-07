НАСТАВЉА СЕ ИЗМУЉАВАЊЕ КАНАЛА Уређује се од Новог Сада до Савиног Села у дужини од 3 километра
Наставља се чишћење канала Нови Сад – Савино Село радовима на новој деоници од Ирмова према Бачком Петровцу.
Како су истакли у ЈВП Воде Војводине шеста фаза радова изводи се на левој и десној обали канала, у дужини од око 3 километра.
Овим радовима повећаће се пропусна моћ канала ради несметаног снабдевања водом корисника околног пољопривредног земљишта.
Радови подразумевају уклањање наноса трске из корита канала, измуљење и транспорт измуљеног материјала. Изводе се специјализованом механизацијом, односно амфибијским багером са дугом стрелом.
Према предвиђеном плану биће измуљено близу 71.000m3 материјала, који ће се транспортовати на за то предвиђено и претходно припремљено место.
Завршетак овог посла очекује се крајем децембра, међутим према стручној процени и динамици извођења радови ће бити завршени пре рока, уколико то временске прилике буду дозволиле, истакли су у ЈВП Воде Војводине.