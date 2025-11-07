ЗВЕЗДА ИМА МОТИВ ВИШЕ ПРОТИВ ПОДГОРИЧАНА – Обрадовић: Ово је више од игре
Кошаркаши Црвене звезде након још једне велике победе у Евролиги, окрећу се обавезама у регионалној АБА лиги.
У суботу их очекује још један дерби, утакмица против подгоричке Будућности. Меч се игра у хали “Александар Николић” од 20 часова.
Тренер Саша Обрадовић очекује тешку утакмицу против тима који је прошле сезоне елиминисао црвено-беле у полуфиналу АБА лиге:
– Сигурно да нас очекује једна тешка утакмица која може да понесе епитет дербија и то против тима против кога немамо сјајно искуство у последњим дуелима. Управо због тога, и чињенице да су те утакмице постале више од игре имамо мотив да дамо више. Није лако спремити се за овакву утакмицу након емотивног пражњења које смо имали у среду против Панатинаикоса, али морамо да имамо прави фокус искључиво на нашу игру – рекао је Обрадовић.
Стефан Миљеновић је додао да црвено-бели имају обавезу да дају све од себе.
– Очекује нас врло тешка утакмица, ми након пораза у Суботици без обзира на све околности, бројна одсуства играча имамо обавезу да дамо све од себе. Будућност има велике амбиције и ове сезоне, изменили су састав, али у добром расположењу стижу у Београд након победе у Еврокупу. Ми такође, у врло доброј атмосфери дочекујемо овај меч и позивам овом приликом и наше навијаче да дођу и пруже нам подршку – рекао је бек.
Црвено-бели одмах након утакмице у суботу увече, у недељу у преподневним часовима путују за Дубаи где их већ у уторак очекује меч 10. кола Евролиге са домаћим тимом.