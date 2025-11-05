clear sky
6°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2334
usd
102.0131
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО, ВИДЕО) ЗВЕЗДА СРУШИЛА И ПАО У ГРОТЛУ АРЕНЕ: Црвено-бели не стају, седма победа у низу у Евролиги

05.11.2025. 21:53 22:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
спорт
Фото: КК Црвена звезда

Кошаркаши Црвене звезде победили су Панатинаикос резултатом 86:68 у дербију 9. кола Евролиге у Београдској арени.

Екипа тренера Саше Обрадовића уписала је седми узастопни тријумф у елитном такмичењу и то откако је он сео на клупу црвено-белих. 

Звезда је доминирала од почетка, наметнула је свој ритам и можда и неочекивано лако дошла до славља над некадашњим прваком Европе. 

Београђане су предводили Монеке и Милер-Мекинтајер са по 14 поена. Милер-Мекинтајер је имао и девет скокова и седам асистенција, а Монеке осам скокова. По осам поена дали су Батлер, Изунду и Мотиејунас.

За ПАО је Слукас дао 16 поена, Осман 14, а Рогавопулос 12.

Звезда је феноменално отворила утакмицу, средином друге четвртине водила је и 22 разлике, али је на полувремену било 46:32. Серијом 7:1 на старту другог полувремена Звезда враћа плус 20 и тако већ тад решава утакмицу и стиже до веома убедљиве победе.

У наредном колу, у уторак, Звезда гостује Дубаију. 

Пласман обезедио Sofascore
кк црвена звезда евролига
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај