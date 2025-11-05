(ФОТО, ВИДЕО) ЗВЕЗДА СРУШИЛА И ПАО У ГРОТЛУ АРЕНЕ: Црвено-бели не стају, седма победа у низу у Евролиги
Кошаркаши Црвене звезде победили су Панатинаикос резултатом 86:68 у дербију 9. кола Евролиге у Београдској арени.
Екипа тренера Саше Обрадовића уписала је седми узастопни тријумф у елитном такмичењу и то откако је он сео на клупу црвено-белих.
Звезда је доминирала од почетка, наметнула је свој ритам и можда и неочекивано лако дошла до славља над некадашњим прваком Европе.
Ebuka Izundu DETONATES the rim 😤#MotorolaMagicMoment @Moto I @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/eCxdNIaHSW
— EuroLeague (@EuroLeague) November 5, 2025
Београђане су предводили Монеке и Милер-Мекинтајер са по 14 поена. Милер-Мекинтајер је имао и девет скокова и седам асистенција, а Монеке осам скокова. По осам поена дали су Батлер, Изунду и Мотиејунас.
За ПАО је Слукас дао 16 поена, Осман 14, а Рогавопулос 12.
Звезда је феноменално отворила утакмицу, средином друге четвртине водила је и 22 разлике, али је на полувремену било 46:32. Серијом 7:1 на старту другог полувремена Звезда враћа плус 20 и тако већ тад решава утакмицу и стиже до веома убедљиве победе.
У наредном колу, у уторак, Звезда гостује Дубаију.