ФСС АПЕЛУЈЕ НА ФЕР-ПЛЕЈ НАВИЈАЊЕ...
БЕЗ НАШИХ НАВИЈАЧА НА ВЕМБЛИЈУ Србија оштро кажњена пред утакмице против Енглеске и Летоније У ЛЕСКОВЦУ ПРЕД ЛИМИТИРАНОМ ПУБЛИКОМ
Фудбалски савез Србије кажњен је од стране ФИФА са 87.500 швајцарских франака, односно делимичним затварањем трибина за утакмицу последњег кола квалификација за Светско првенство против Летоније у Лесковцу.
Дисциплинска комисија ФИФА је донела одлуку.
Такође, ФСС се због бројних казни одрекао организоване продаје улазница за меч претпоследње рунде против Енглеске на Вемблију, који је после кикса од Албаније за нас и кључан.
- Дисциплинска комисија ФИФА донела је одлуку у вези са утакмицом квалификација за Светско првенство 2026. године између репрезентација Србије и Албаније, одигране 11. октобра 2025. године.
Фудбалском савезу Србије изречена је новчана казна у износу од 87.500 швајцарских франака због непримереног понашања навијача током интонирања националних химни и дискриминаторног понашања дела публике током утакмице, као и мера делимичног затварања најмање 25% капацитета трибина (првенствено иза голова) на наредној утакмици А репрезентације Србије у оквиру ФИФА такмичења, против Летоније у Лесковцу.
Имајући у виду досадашња искуства и милионске казне које су плаћене не само када се утакмице играју на домаћем терену, већ и због инцидената на гостујућим утакмицама, Фудбалски савез Србије неће преузети на себе организовану продају улазница за гостујући сектор на стадиону „Вембли“, нити одговорност за понашање навијача на предстојећој утакмици са репрезентацијом Енглеске.
Фудбалски савез Србије апелује на све навијаче да поштују прописе и фер-плеј принципе, као и да својом подршком помогну репрезентацији у спортском духу и без инцидената - стоји у саопштењу ФСС-a.
Енглеска и Србија играју 13. новембра, а Србија и Летонија 16.