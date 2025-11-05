clear sky
Први меч четвртфинала Купа Србије

ОДБОЈКАШИМА ВОШЕ ТРИЛЕР НАКОН ПЕТ СЕТОВА: Победили Партизан у дербију пред реванш у Новом Саду

05.11.2025. 22:14 22:24
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Дневник/Филип Бакић

Одбојкаши Војводине победили су Партизан 3:2 у првој утакмици четвртфинала Купа Србије одиграној у хали Мастер у Земуну.

Новосађани имају повољан резултат пред реванш, који је 26. новембра у малој сали Спенса. 

У судару два млада састава црвено-бели су показали да су ипак искуснији. Воша је до сада непоражена од почетка сезоне. Ово јој је четврта победа, друга у националном Купу, а има и две у Суперлиги Србије. 

До 1:0 Новосађани су дошли без већих проблема, али је уследио одговор домаћина. Разиграли су се црно-бели, док је Војводина пала у игри, па није успела да се врати из минуса од осам поена. Покушао је тренер Марко Наранчић и променом дијагонале да побољша ствари на терену, али то није уродило плодом. 

Могла је Воша све да прокоцка у трећем сету у ком је у више наврата имала „плус 6“, а у завршници и великих 23:16. На само два корака од добитка и ове деонице допустила је ривалу, а и помогла му грешкама, да направи серију 7-0 за изједначење 23:23. Ипак, узела је још два поена и стигла на корак од победе – 2:1. 

Ни тада се Партизан није предавао. Играо се егал у четвртом сету и домаћин је први стигао до сет лопте – 24:23, а искористио је другу за опстанак у мечу и тај-брејк (2:2). 

У одлучујућем сету, такође, изједначена борба, али Воша прва стиже до два разлике – 6:4, те 8:6, након чега је кренула ка победи, јер је имала и 10:6 и трасиран пут ка слављу.   

Војводину у недељу, 9. октобра у Новом Саду очекује дуел Суперлиге Србије против Дубочице.

Партизан – Војводина 2:3 (21:25, 25:18, 23:25, 26:24, 9:15) 

ЗЕМУН: СЦ Мастер, гледалаца: 150, судије: Петровић (Ужице), Цветковић (Београд). 

ПАРТИЗАН: Ранковић 15, Допуђ 16, Моћевић, Јоксовић, Дакић, Павловић (либеро), Копитић 11, Петровић 9, Батизић, Јеремић (либеро), Веселић 6, Стевановић, Алексић 13, Павић. 

ВОЈВОДИНА: Антуновић 10, Марјановић, Милановић 2, Марић 2, Негић (либеро), Брборић 21, Мишковић, Станковић 17, Кокеза 11, Маћешић, Корица, Чолаковић, Радосављевић 16, Ђогић (либеро). 

