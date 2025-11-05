ДОСПЕВА ЧЕТВРТА РАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ Зрењанинцима ни овог пута неће стизати уплатнице
05.11.2025. 14:04 14:05
Локална пореска администрација Зрењанин је обавестила обвезнике пореза на имовину да четврта рата пореза доспева 14. новембра.
Камата на неплаћену обавезу се обрачунава од 15. новембра, саопштила је Локална пореска администрација Зрењанин.
Додаје се да налози за уплату, односно уплатнице, ни овог пута неће бити достављани, као и да су рачун и позив на број увек исти за пореског обвезника.
Износ обавезе као и инструкције за плаћање налазе се у решењу које је достављено септембра за текућу годину.
Телефони за све додатне информације су 023 315 0031, 315 0032, 315 0033, 314 0034, 315 0035, 315 0036 и 315 0030.