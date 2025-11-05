clear sky
У СУСРЕТ 61. ДНЕВНИКОВОМ ТУРНИРУ У МАЛОМ ФУДБАЛУ: Композиција креће из Шератона

05.11.2025.
Пише:
Лазо Бакмаз
Извор:
Дневник
Sheraton
Фото: Играчи Шератона, у белим мајицама, увек у борби за највиши пласман на турниру, фото: Дневник / Ф. Бакић

Почетак јануара европске године спорта у Новом Саду обележиће такмичење на Дневниковом турниру у малом фудбалу.


Традиција наше куће, у свом 61. издању, званично је заведена под редним бројем један у следу спортских дешавања са европским предзнаком. Усусрет захтевном испиту, што се организације тиче, директор турнира Веселин Вилотијевић жреб је 17. децембра пројектовао у објекту репрезентативног хотела Шератон. 

- Част је свима у Шератона да је баш наш хотел одабран за место одакле ће Дневников турнир у малом фудбалу кренути усусрет свом 61. издању – рекао је генерални менаџер хотела Шератон Новак Бојанић. – Ми смо већ предузели све радње на припреми гала вечери турнира, како бисмо на време обезбедили све услове за регуларност жреба у свим категоријама такмичења. Истовремено, водимо рачуна и о ентеријеруза потребе директног преноса тог догађаја, како би све прошло на нивоу Дневникове традиције и вашег, али и нашег спортског поноса, оличеног у шест деценија традиције престижног турнира. 

Шератон је традиционални учесник турнира, чији се чланови не заустављају на оној „важно је учествовати“. Пре годину дана пласирали су се у „круг четворице“, тамо где се дели фонд награда од два милиона динара.

- Шта да кажем, болело је и боли до данас – искрено ће овај истински заљубљеник у спорт и велики поштовалац традиције Дневниковог турнира. – Видео сам финале и победнички пехар сам видео у нашој витрини у Шератону. Имали смо квалитет за тријумф. Међутим, платили смо данак рачуници унапред и на личном примеру показали да је најтеже добити унапред добијене утакмице. Пола минута пре краја полуфиналнод меча, остали смо без финала. Изгорели смо у превеликој жељи да се упишемо у круг Дневникових лауреата. 

Шератон од намере не одустаје. Творац тима, његов тренер и капитен не крије да и предстоће такмичење започиње са императивом освајања победничког трофеја.

- Остали смо на окупу, имамо костур екипе, што и јесте најважније у припреми за такмичење које следи – вели Бојанић. – Добро смо сагледали све и закључили да не би било лоше да колектив појачамо са двојицом, тројицом играча на различити позицијама. Имамо појединце на уму, али не бих о њима. Нека коначан састав остане тајна до почетка. Биће изненађења, причаће се...

И на 61. турниру такмичење организујемо у седам старосних категорија: полетарци, петлићи, пионири, кадети, омладинци, сениори и ветерани. Пријаве за учешће у такмичењу, које ће се одржати у првој половини јануара, примамо од 1. до 5. децембра, о чему ћемо заинтересоване обавештавати на спортским страницама Дневника и на нашем сајту www.dnevnik.rs.

Л. Бакмаз

Извор:
Дневник
Пише:
Лазо Бакмаз
