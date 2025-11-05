БЕЗ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ У ЧЕТВРТАК Прекид због функционалних испитивања нове TO „Мајевица“, ево кад се очекује нормализација у испоруци
05.11.2025. 11:35 12:06
У четвртак, 6. новембра, од 10 сати, због функционалних испитивања нове TO „Мајевица“, доћи ће до прекида у испоруци топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде.
Прекид у испоруци важи за објекте на конзумним подручјима Старе Детелинаре и то северно од Улице Корнелија Станковића и Авијатичарског насеља.
Нормализација у испоруци топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде очекује се у петак, 7. новембра у раним јутарњим сатима.