clear sky
14°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЕЗ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ У ЧЕТВРТАК Прекид због функционалних испитивања нове TO „Мајевица“, ево кад се очекује нормализација у испоруци

05.11.2025. 11:35 12:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
канва
Фото: Илустрација/ Canva

У четвртак, 6. новембра, од 10 сати, због функционалних испитивања нове TO „Мајевица“, доћи ће до прекида у испоруци топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде.

Прекид у испоруци важи за објекте на конзумним подручјима Старе Детелинаре и то северно од Улице Корнелија Станковића и Авијатичарског насеља.

Нормализација у испоруци топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде очекује се у петак, 7. новембра у раним јутарњим сатима.

ЈКП „Новосадска топлана”
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај