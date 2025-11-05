СЕЛЕКТОР ГОРДАН ПЕТРИЋ ОБЈАВИО СПИСАК ОМЛАДИНАЦА ЗА ПРВИ КРУГ КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ЕП: Ривали у Загребу Хрватска, Грузија и Гибралтар
Гордан Петрић, селектор омладинске фудбалске репрезентације Србије (У19), објавио је списак играча за квалификациони турнир у Хрватској, који се игра од 12. до 18. новембра.
Реч је о првом квалификационом кругу за Европско првенство у Велсу наредне године, а Србија ће у Загребу играти против Гибралтара, Грузије и Хрватске. Прва два места воде у следећи круг квалификација.
Селектор Гордан Петрић позвао је следече играче:
ГОЛМАНИ: Вук Драшкић (Црвена звезда), Лазар Балевић (Напредак), Марко Кандић (Чукарички)
ОДБРАНА: Страхиња Стојковић (Сент Етјен), Стефан Младеновић (ТСЦ), Ахмед Хаџимујовић (Нови Пазар), Никола Симић (Партизан), Андреј Павловић (ОФК Београд), Стефан Петровић (Партизан), Адем Авдић (Црвена звезда)
СРЕДЊИ РЕД: Василије Новичић (ИМТ), Душан Макевић (Партизан), Јован Милосављевић (Железничар), Василије Костов (Црвена звезда), Лука Зарић (Црвена звезда), Урош Ђорђевић (Црвена звезда), Ђорђе Ранковић (Графичар), Богдан Костић (Партизан)
НАПАД: Михајло Цветковић (Андерлехт), Срђан Боровина (Војводина), Алекса Дамјановић (Црвена звезда)
РАСПОРЕД УТАКМИЦА
12. новембар: СРБИЈА – Гибралтар (НК Лучко 13,45)
15. новембар: СРБИЈА – Грузија (НК Лучко 13,45)
18. новембар: Хрватска – СРБИЈА (НК Рудеш 11,30)