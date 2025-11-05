clear sky
14°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СЕЛЕКТОР ГОРДАН ПЕТРИЋ ОБЈАВИО СПИСАК ОМЛАДИНАЦА ЗА ПРВИ КРУГ КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ЕП: Ривали у Загребу Хрватска, Грузија и Гибралтар

05.11.2025. 12:04 12:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
orlici
Фото: ФСС

Гордан Петрић, селектор омладинске фудбалске репрезентације Србије (У19), објавио је списак играча за квалификациони турнир у Хрватској, који се игра од 12. до 18. новембра.

Реч је о првом квалификационом кругу за Европско првенство у Велсу наредне године, а Србија ће у Загребу играти против Гибралтара, Грузије и Хрватске. Прва два места воде у следећи круг квалификација.

Селектор Гордан Петрић позвао је следече играче:

ГОЛМАНИ: Вук Драшкић (Црвена звезда), Лазар Балевић (Напредак), Марко Кандић (Чукарички)

ОДБРАНА: Страхиња Стојковић (Сент Етјен), Стефан Младеновић (ТСЦ), Ахмед Хаџимујовић (Нови Пазар), Никола Симић (Партизан), Андреј Павловић (ОФК Београд), Стефан Петровић (Партизан), Адем Авдић (Црвена звезда)

СРЕДЊИ РЕД: Василије Новичић (ИМТ), Душан Макевић (Партизан), Јован Милосављевић (Железничар), Василије Костов (Црвена звезда), Лука Зарић (Црвена звезда), Урош Ђорђевић (Црвена звезда), Ђорђе Ранковић (Графичар), Богдан Костић (Партизан)

НАПАД: Михајло Цветковић (Андерлехт), Срђан Боровина (Војводина), Алекса Дамјановић (Црвена звезда)

РАСПОРЕД УТАКМИЦА

12. новембар: СРБИЈА – Гибралтар (НК Лучко 13,45)

15. новембар: СРБИЈА – Грузија (НК Лучко 13,45)

18. новембар: Хрватска – СРБИЈА  (НК Рудеш 11,30)

омладинци омладинци србије у фудбалу квалификације квалификације ЕП квалификације за европско првенство квалификације за еп
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„ОРЛИЋИ“ ДОБИЛИ НОВОГ СЕЛЕКТОРА: Кривокапић креће од септембра, Петрић и Матић продужили сарадњу
спорт

„ОРЛИЋИ“ ДОБИЛИ НОВОГ СЕЛЕКТОРА: Кривокапић креће од септембра, Петрић и Матић продужили сарадњу

23.07.2025. 11:12 11:14
Волим
0
Коментар
0
Сачувај