ГОРЕО АУТОМОБИЛ У УЛИЦИ НИКОЛЕ ПАШИЋА Полиција пронашла соумњиченог, ево шта се догодило
05.11.2025. 12:00 12:06
Полиција у Новом Саду расветлила је кривично дело изазивање опште опасности и ухапсили осумњиченог А. Г. (1981) из овог града.
Како се сумња, он је, 28. октобра, у улици Николе Пашића, изазвао пожар на аутомобилу једног Новосађанина, тако што га је полио запаљивом течношћу.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен основном јавном тужиоцу у Новом Саду.