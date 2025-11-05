clear sky
14°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ГОРЕО АУТОМОБИЛ У УЛИЦИ НИКОЛЕ ПАШИЋА Полиција пронашла соумњиченог, ево шта се догодило

05.11.2025. 12:00 12:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
пожар
Фото: МУП/Илустрација

Полиција у Новом Саду расветлила је кривично дело изазивање опште опасности и ухапсили осумњиченог А. Г. (1981) из овог града.

Како се сумња, он је, 28. октобра, у улици Николе Пашића, изазвао пожар на аутомобилу једног Новосађанина, тако што га је полио запаљивом течношћу.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен основном јавном тужиоцу у Новом Саду.

паљење аутомобила ухапшен осумњичени Нови Сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СА КАНТИЦОМ БЕНЗИНА ПОЛИО АУТОМОБИЛ ПА ГА ЗАПАЛИО Камере снимиле пиромана У НЕКОЛИКО СЕКУНДИ СВЕ ЈЕ БУКНУЛО
а

СА КАНТИЦОМ БЕНЗИНА ПОЛИО АУТОМОБИЛ ПА ГА ЗАПАЛИО Камере снимиле пиромана У НЕКОЛИКО СЕКУНДИ СВЕ ЈЕ БУКНУЛО

05.11.2025. 08:56 09:11
Волим
0
Коментар
0
Сачувај