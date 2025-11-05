СА КАНТИЦОМ БЕНЗИНА ПОЛИО АУТОМОБИЛ ПА ГА ЗАПАЛИО Камере снимиле пиромана У НЕКОЛИКО СЕКУНДИ СВЕ ЈЕ БУКНУЛО
05.11.2025.
Ватрогасци су синоћ угасили пожар на аутомобилу "сеат" који је запаљен на паркингу у београдском насељу Раковица, сазнаје "Telegraf.rs".
Незванично, камере са оближње зграде снимиле су пиромана и на основу снимка он је идентификован.
Према нашим сазнањима, на снимку се види како мушкарац са кантицом у којој се налази запаљива течност долази до аутомобила. Тада га полива и пали. У делићима секунде он је букнуо.
Срећом брзом реакцијом ватрогасаца пожар се није проширио на друга возила.
О случају је обавештено Друго основно јавно тужилаштво у Београду.
Готово у исто време на Новом Београду изгорео је аутомобил. Пожар на возилу брзо је угашен.
Повређених није било.
О случају је обавештена полиција.