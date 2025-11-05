clear sky
6°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СА КАНТИЦОМ БЕНЗИНА ПОЛИО АУТОМОБИЛ ПА ГА ЗАПАЛИО Камере снимиле пиромана У НЕКОЛИКО СЕКУНДИ СВЕ ЈЕ БУКНУЛО

05.11.2025. 08:56 09:11
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com / ilustracija

Ватрогасци су синоћ угасили пожар на аутомобилу "сеат" који је запаљен на паркингу у београдском насељу Раковица, сазнаје "Telegraf.rs".

Незванично, камере са оближње зграде снимиле су пиромана и на основу снимка он је идентификован.

Према нашим сазнањима, на снимку се види како мушкарац са кантицом у којој се налази запаљива течност долази до аутомобила. Тада га полива и пали. У делићима секунде он је букнуо. 

Срећом брзом реакцијом ватрогасаца пожар се није проширио на друга возила. 

О случају је обавештено Друго основно јавно тужилаштво у Београду. 

Готово у исто време на Новом Београду изгорео је аутомобил. Пожар на возилу брзо је угашен. 

Повређених није било. 

О случају је обавештена полиција. 

(Telegraf.rs)

запаљен аутомобил пироман раковица
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај