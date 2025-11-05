СТРАНЦИ ОЧАРАНИ НОВИМ САДОМ, РЕКОРДАН БРОЈ ТУРИСТА! Долазе из Турске, Немачке, Кине, па чак и из Америке и Индије, а ове локације су им најатрактивније
Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду од јануара до августа ове године Нови Сад је посетило 134.797 туриста, што потврђује да Српска Атина остаје једна од најатрактивнијих дестинација у земљи.
Од укупног броја гостију, 44.792 су били домаћи, а 90.005 страни туристи, па тако странци чине готово две трећине укупног броја посетилаца.
Туристи су у првих осам месеци остварили 359.642 ноћења. Домаћи гости остварили су 83.615, а страни 276.027 ноћења, што показује да странци, у просеку, остају дуже у граду, често комбинујући боравак у Новом Саду са излетима у околину, пре свега у Сремске Карловце и на Фрушку гору.
Само у августу ове године у Новом Саду је боравило 18.535 туриста, од чега 4.411 домаћих и 14.124 страних. Укупно је остварено 45.938 ноћења, при чему више од 80 одсто припада страним посетиоцима.
Према подацима добијеним од 26 новосадских хотела, највише гостију у августу стигло је из Србије, Немачке, Пољске, Турске, Кине, Румуније, Грчке, Босне и Херцеговине, Холандије и Русије. Међу ваневропским земљама, највише туриста било је из Кине, Сједињених Америчких Држава и Аустралије.
По броју остварених ноћења предњаче туристи из Србије, затим из Турске, Немачке, Румуније, Кине, Пољске и САД. Када је реч о ваневропским државама, највише ноћења остварили су гости из Кине, САД и Индије.
Тврђава најпосећенија
Према подацима Туристичке организације, међу најпосећенијим атракцијама у граду издвајају се Петроварадинска тврђава, старо градско језгро, Дунавски парк и шеталиште уз Дунав, док се у околини највише посећују Сремски Карловци и Фрушка гора. Туристи радо обилазе и музеје, галерије и културне установе, а све више пажње посвећују и гастрономској и етно понуди Новог Сада, уживајући у тамбурашкој музици и локалним специјалитетима.
Инфо-центре Туристичке организације града Новог Сада од почетка године до краја августа посетило је 6.466 туриста, од чега 5.088 страних. Највише странаца било је из Немачке, Русије, Шпаније, Велике Британије, Француске, Турске, Сједињених Америчких Држава, Кине, Италије и Израела. У августу су забележене и посете туриста из удаљенијих земаља, као што су Пакистан, Азербејџан, Индонезија, Јужна Кореја, Венецуела, Бразил, Аргентина и Нови Зеланд.
У Туристичкој организацији Града Новог Сада истичу да се ове бројке уклапају у позитиван тренд раста броја посетилаца последњих година, што потврђује да град све више добија на међународној препознатљивости као културна и туристичка дестинација.