СОМБОРСКО НАСЕЉЕ ЛЕНИЈА ДОБИЈА ДОМ КУЛТУРЕ Централно место окупљања и друштвеног живота салашара

04.11.2025. 12:15 12:19
Пише:
Милић Миљеновић
Извор:
Дневник
сомбор
Фото: Град Сомбор

У салашарском насељу Ленија у току су радови на изградњи Дома културе, који ће, по завршетку, постати централно место окупљања и друштвеног живота житеља овог насеља.

Објекат се гради као монтажна зграда, а средства у висини од 14 милиона динара обезбеђена су путем Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.

Прва фаза радова обухвата израду крова, унутрашње радове, подове, столарију и фасаду, док ће у другој фази бити изведено прикључење на хидрантску мрежу и изградња септичке јаме. Према плану, комплетан завршетак очекује се до краја 2026. године. Према речима овдашњих носилаца власти локална самоуправа и даље систематски улаже у културну инфраструктуру, како у салашарским насељима, тако и у свим насељеним местима на територији општине. 

Последњих година обновљени су домови културе у Гакову, Бачком Моноштору, Бачком Брегу, Стапару, Дорослову и Телечкој, а нови пројекти су већ у припреми. Циљ је, кажу, да свако село и свако насеље има свој дом културе, простор у којем ће се чувати традиција, неговати заједништво и стварати нове културне вредности.

Војводина Бачка
