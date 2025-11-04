СОМБОРСКО НАСЕЉЕ ЛЕНИЈА ДОБИЈА ДОМ КУЛТУРЕ Централно место окупљања и друштвеног живота салашара
У салашарском насељу Ленија у току су радови на изградњи Дома културе, који ће, по завршетку, постати централно место окупљања и друштвеног живота житеља овог насеља.
Објекат се гради као монтажна зграда, а средства у висини од 14 милиона динара обезбеђена су путем Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.
Прва фаза радова обухвата израду крова, унутрашње радове, подове, столарију и фасаду, док ће у другој фази бити изведено прикључење на хидрантску мрежу и изградња септичке јаме. Према плану, комплетан завршетак очекује се до краја 2026. године. Према речима овдашњих носилаца власти локална самоуправа и даље систематски улаже у културну инфраструктуру, како у салашарским насељима, тако и у свим насељеним местима на територији општине.
Последњих година обновљени су домови културе у Гакову, Бачком Моноштору, Бачком Брегу, Стапару, Дорослову и Телечкој, а нови пројекти су већ у припреми. Циљ је, кажу, да свако село и свако насеље има свој дом културе, простор у којем ће се чувати традиција, неговати заједништво и стварати нове културне вредности.