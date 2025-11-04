МВП НАГРАДА У МЕГИ: Марковић најкориснији играч петог кола АБА лиге
04.11.2025. 12:04 12:06
Коментари (0)
Кошаркаш Меге Богољуб Марковић проглашен је за најкориснијег играча (МВП) петог кола АБА лиге.
Марковић је у победи Меге против Илирије (109:83) забележио 30 поена, седам скокова и три асистенције. Он је на терену провео нешто мање од 28 минута, а имао је индекс корисности 35.
Кошаркаши Меге су у досадашњем делу сезоне у АБА лиги забележили две победе и три пораза.
Bogoljub Marković of @KKMegaBasket is the MVP of the AdmiralBet #ABALiga Round 5! Congratulations! 👏👏
🔗: https://t.co/nCkEZtNi0T pic.twitter.com/5KKPH9yE57
— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) November 4, 2025