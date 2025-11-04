few clouds
МВП НАГРАДА У МЕГИ: Марковић најкориснији играч петог кола АБА лиге

04.11.2025. 12:04 12:06
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: АБА лига/КК Мега Супербет/Ивица Веселинов

Кошаркаш Меге Богољуб Марковић проглашен је за најкориснијег играча (МВП) петог кола АБА лиге.

Марковић је у победи Меге против Илирије (109:83) забележио 30 поена, седам скокова и три асистенције. Он је на терену провео нешто мање од 28 минута, а имао је индекс корисности 35.

Кошаркаши Меге су у досадашњем делу сезоне у АБА лиги забележили две победе и три пораза.

Спорт Кошарка
