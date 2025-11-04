ПРЕД ОКРШАЈ РУКОМЕТАША ВОШЕ СА ДУБОЧИЦОМ У АРКУС ЛИГИ: Увертира за црно-беле
Актуелни рукометни вицешампиони Србије, играчи Војводине, имају беспрекоран почетак сезоне.
Прилику да наставе у том победничком ритму и упишу десети тријумф Новосађани имају у уторак у окршају са Дубочицом у осмом колу Аркус лиге.
Дуелу са Лексовчанима који се игра од 18 сати претходи пауза због ЕХФ недеље националних тимова, а Војводина је имала четири сеииорска репрезентативца и два јуниорска.
–Утакмицу са Дубочицом очекујемо након ркатком одмора. Имали смо шест репрезентативаца што нас је обрадовало, али исто тако је донекле отежало рад пошто нас није било много на тренинзима. Свесни смо квалитета које има Дубочица. Искусна су екипа која је годинама у елити где и припада. Надамо се још једној победи која би требало да буде увертира за окршај с Партизаном који нам следи – јасан је тренер Војводине Владан Матић.
Војводину у петак од 20.15 сати очекује дерби са Партизаном у СЦ на Бањици који однедавно носи име легендарног ,,Проф. др Бранислава Покрајца“.