few clouds
12°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕД ОКРШАЈ РУКОМЕТАША ВОШЕ СА ДУБОЧИЦОМ У АРКУС ЛИГИ: Увертира за црно-беле

04.11.2025. 11:30 11:37
Пише:
Вук Гвозденовић
Коментари (0)
аркус лига
Фото: аркус лига

Актуелни рукометни вицешампиони Србије, играчи Војводине, имају беспрекоран почетак сезоне.

 Прилику да наставе у том победничком ритму и упишу десети тријумф Новосађани имају у уторак у окршају са Дубочицом у осмом колу Аркус лиге.

Дуелу са Лексовчанима који се игра од 18 сати претходи пауза због ЕХФ недеље националних тимова, а Војводина је имала четири сеииорска репрезентативца и два јуниорска.

–Утакмицу са Дубочицом очекујемо након ркатком одмора. Имали смо шест репрезентативаца што нас је обрадовало, али исто тако је донекле отежало рад пошто нас није било много на тренинзима. Свесни смо квалитета које има Дубочица. Искусна су екипа која је годинама у елити где и припада. Надамо се још једној победи која би требало да буде увертира за окршај с Партизаном који нам следи – јасан је тренер Војводине Владан Матић.

Војводину у петак од 20.15 сати очекује дерби са Партизаном у СЦ на Бањици који однедавно носи име легендарног ,,Проф. др Бранислава Покрајца“.

Вошин кутак рк војводина
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај