04.11.2025.
Распоред сахрана за среду, 5. новембар

04.11.2025. 15:08
Дневник
Дневник
У Новом Саду и Петроварадину у среду, 5. новембра, биће сахрањени:

Нови Сад, Градско гробље:

Ранка Алексе Паскаш -урна- (1934.) 09.45

Михаила-Терезија Мирона Хирјовати -урна- (1946.) 10.30

Ђорђе Стаменка Стаменковић -урна- 1946. 11.15

Јован Живка Шаша (1959. 11.15

Љиљана Лазара Батинић (1948. 12.00

Јованка Стевана Милкић (-урна-) (1970. 12.00

Лука Срђана Грабеж (2001. 12.45

Ратко Витомира Гајић (1944. 13.30

Славица Војина Бехара (1968.) 14.15

Петра Средоја Кривокућа (1938.) 15.00

Петроварадин, Ново гробље: 

Миле Бора Грмаш (1953.) 11.00

Радојка Милана Каћурин (1944.) 13.00

Љубица Илије Грба (1943.15.00

Нови Сад
