Распоред сахрана за среду, 5. новембар
У Новом Саду и Петроварадину у среду, 5. новембра, биће сахрањени:
Нови Сад, Градско гробље:
Ранка Алексе Паскаш -урна- (1934.) 09.45
Михаила-Терезија Мирона Хирјовати -урна- (1946.) 10.30
Ђорђе Стаменка Стаменковић -урна- 1946. 11.15
Јован Живка Шаша (1959.) 11.15
Љиљана Лазара Батинић (1948.) 12.00
Јованка Стевана Милкић (-урна-) (1970.) 12.00
Лука Срђана Грабеж (2001.) 12.45
Ратко Витомира Гајић (1944.) 13.30
Славица Војина Бехара (1968.) 14.15
Петра Средоја Кривокућа (1938.) 15.00
Петроварадин, Ново гробље:
Миле Бора Грмаш (1953.) 11.00
Радојка Милана Каћурин (1944.) 13.00
Љубица Илије Грба (1943.) 15.00