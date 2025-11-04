clear sky
Панатинаикос је атипичан противник САША ОБРАДОВИЋ ПРЕД ДУЕЛ ЕВРОЛИГЕ:  "Имамо тим који може да му парира"

04.11.2025. 15:00 15:02
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
obradovic
Фото: TANJUG/ RADE PRELIĆ/ bg

Тренер кошаркаша Црвене звезде Саша Обрадовић изјавио је пред утакмицу деветог кола Евролиге да је Панатинаикос атипичан противник и додао да његова екипа може да парира грчком тиму.

Кошаркаши Црвене звезде дочекаће сутра од 20 часова Панатинаикос у Београдској арени.

"Ово ће бити добар изазов, биће корекција током саме утакмице са малим петоркама. Треба реаговати, имаће брзину, али и на то би требало да се прилагодимо. Имамо тим који може да парира, битно је да размишљамо о нама, не само о њима. Панатинаикос је атипичан противник и тежак за скаутинг", рекао је Обрадовић на конференцији за медије.

Он је навео да је његова екипа у фази опоравка после пораза од Спартака (80:85) у АБА лиги.

"Нема ту пуно простора за тренинг, припрема за приоритет, Евролигу, да одиграмо што боље, сигурно ће наредни период бити искоришћен да понеки играчи добију одмор. У свему томе интегрисати Џереда Батлера, колико год да је интелигентан и има талента, опет са друге стране треба да се саживи са екипом. Са једним тренингом од 45 минута, где су ти мисли у противнику и ономе што треба да радиш није лако поправљати, али добро је да има екипа која ту помаже око информација и пријема и разумевања шта се хтело", изјавио је тренер Црвене звезде.

Обрадовић је истакао да су "црвено-бели" анализирали пораз од Спартака.

"Пали смо у последњих пет минута, могуће да ће се то дешавати, немам замерку на однос према утакмици и према противнику, пали смо у концентрацији, али ништа о томе треба значајно да се разговара. Имамо Панатинаикос, најважнију утакмицу као и све друге", додао је Обрадовић.

Тренер Црвене звезде је рекао да Џордан Нвора није тренирао са екипом и да су мале шансе да заигра сутра.

"Коди Милер-Мекинтајер и Чима Монеке су тренирали нормално, добили су јаке ударце, нису играли у Суботици, али су опорављени и спремни за утакмицу", изјавио је Обрадовић.

Црвена звезда је друга на табели Евролиге са шест победа и два пораза, док је Панатинаикос на седмој позицији са скором 5/3.

саша обрадовић кк црвена звезда кк црвена звезда београд евролига евролига у кошарци
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
