Панатинаикос је атипичан противник САША ОБРАДОВИЋ ПРЕД ДУЕЛ ЕВРОЛИГЕ: "Имамо тим који може да му парира"
Тренер кошаркаша Црвене звезде Саша Обрадовић изјавио је пред утакмицу деветог кола Евролиге да је Панатинаикос атипичан противник и додао да његова екипа може да парира грчком тиму.
Кошаркаши Црвене звезде дочекаће сутра од 20 часова Панатинаикос у Београдској арени.
"Ово ће бити добар изазов, биће корекција током саме утакмице са малим петоркама. Треба реаговати, имаће брзину, али и на то би требало да се прилагодимо. Имамо тим који може да парира, битно је да размишљамо о нама, не само о њима. Панатинаикос је атипичан противник и тежак за скаутинг", рекао је Обрадовић на конференцији за медије.
Он је навео да је његова екипа у фази опоравка после пораза од Спартака (80:85) у АБА лиги.
"Нема ту пуно простора за тренинг, припрема за приоритет, Евролигу, да одиграмо што боље, сигурно ће наредни период бити искоришћен да понеки играчи добију одмор. У свему томе интегрисати Џереда Батлера, колико год да је интелигентан и има талента, опет са друге стране треба да се саживи са екипом. Са једним тренингом од 45 минута, где су ти мисли у противнику и ономе што треба да радиш није лако поправљати, али добро је да има екипа која ту помаже око информација и пријема и разумевања шта се хтело", изјавио је тренер Црвене звезде.
Обрадовић је истакао да су "црвено-бели" анализирали пораз од Спартака.
"Пали смо у последњих пет минута, могуће да ће се то дешавати, немам замерку на однос према утакмици и према противнику, пали смо у концентрацији, али ништа о томе треба значајно да се разговара. Имамо Панатинаикос, најважнију утакмицу као и све друге", додао је Обрадовић.
Тренер Црвене звезде је рекао да Џордан Нвора није тренирао са екипом и да су мале шансе да заигра сутра.
"Коди Милер-Мекинтајер и Чима Монеке су тренирали нормално, добили су јаке ударце, нису играли у Суботици, али су опорављени и спремни за утакмицу", изјавио је Обрадовић.
Црвена звезда је друга на табели Евролиге са шест победа и два пораза, док је Панатинаикос на седмој позицији са скором 5/3.