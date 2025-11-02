ОБРАДОВИЋ ПОСЛЕ ПОРАЗА У СУБОТИЦИ: "Верујем у ову екипу и у начин на који играмо, нико не може да очекује да ћемо све да добијемо"
Саша Обрадовић, тренер кошаркаша Звезде, сумирао је утиске после првог пораза у другом мандату на клупи тима са Малог Калемегдана.
Црвено-бели су поражени на гостовању у Суботици, иако су у два наврата имали и двоцифрену предност против Спартака (85:80).
"И Јаго и Батлер су имали добра решења, а онда нека ‘клизања‘ и неке изгубљене лопте. Батлер је дошао, врхунски таленат и сигурно ће бити наш битан играч. И он је много желео, то некад зна да се освети што се игре тиче. Види се да му фали мало физичке кондиције да се врати на свој ниво, и те неке грешке су повезане са тим", рекао је Обрадовић у уводној речи.
На овом мечу није било Кодија Милера-Мекинтајера и Чиме Монекеа који су се одмарали, као ни мноштва повређених играча.
"Где год сам био, и у Берлину, Монаку и сада у Звезди, увек постоји притисак да екипе са већим жаром играју. Ми идемо са тим циљем. Треба бити паметан, ово је дугачка лига. Треба колико-толико бити економичан и размишљати на дуге стазе", додао је Обрадовић.
Ово је био четврти узастопни тријумф Спартака над Звездом.
"Не бих ја ишао у прошлост. Оно што мене може да интересује јесте да нисмо имали мањи респект. Водили смо 32 минута, можда нам је недостајало свежине, можда мало више припреме. Имали смо 45 минута тренинга у тотално новом саставу. Не знамо ни шта може ни колико може. Види се да је Спартак пре свега добро време потрошио јер је било времена да се спреми за нас. Радио сам са Владом у Локомотиви, он практично и зна како размишљам. То је тежина моје припреме за ову утакмицу. У сваком случају, играчи су показали карактер и заслужено добили", наставља Обрадовић.
Звезди предстоји меч против Панатинаикоса.
"Опоравили смо ове играче који су нам важни. И Монеке и Коди ће бити у саставу и за једну и за другу утакмицу. Све ће ово да легне. Ја верујем у ову екипу и у начин на који играмо. Нико не може да очекује да ћемо све да добијемо. Али, добро је да се побеђује. Са овим поразом, ми смо научили лекцију, Спартак нам остаје дужник. Знамо шта нас чека. Биће тешко", закључио је Обрадовић.