КОШАРКАШИ ВОЈВОДИНЕ ДОЖИВЕЛИ НОВИ КИКС БКК Раднички утишао Спенс

02.11.2025. 22:10 22:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Vojvodina
Фото: KK Vojvodina

Кошаркаши Војводине доживели су нови кикс у домаћем шампионату, пошто су поражени од БКК Радничког 79:75 на свом паркету. Сада су на скору 3-2.

Новосађани су у овај дуел ушли свесни да би још један неуспех на Спенсу био веома неповољан. И нису успели да га спрече.

Деловало је у првом полувремену да екипа Марка Димитријевића има контролу, али се игра црвено-белих распала у завршници, у којој су знатно млађи играчи гостију затворили сусрет у своју корист.

Кључна је била трећа четвртина у којој је БКК Раднички постигао 24 поена, а Војводина није имала решења за то. 

Поново су изгубљене лопте биле проблем - 13 их је имао новосадски састав наспрам седам БКК Радничког, што је у овако неизвесној утакмици било пресудно.

Најефикаснији код победника били су Јован Војиновић са 19 поена и Филип Шкобаљ са 15. Код домаћих је Ранко Симовић био на висини задатка са 29 поена и осам скокова.

В. М. П.

