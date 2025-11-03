overcast clouds
11°C
03.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОСЛЕ ПОБЕДЕ РУКОМЕТАШИЦА ВОЈВОДИНЕ НАД ЗАЈЕЧАРОМ: Црвено-беле поново на челу табеле

03.11.2025. 01:00 01:06
Пише:
Вук Гвозденовић
Коментари (0)
жрк војводина
Фото: ЖРК Војводина

 Рукометашице Војводине без по муке су савладале Зајечар са 39:20 (19:9) и тако наставиле да нижу победе у Б Суперлиги.

Овом победом Новосађанке су се вратиле на чело табеле. На терену су се за све питале изабранице Андријане Будимир и задовољне су се вратиле у Српску Атину. Најефикаснија била је Ана Чабрило са седам голова,а пратиле су је Невена Милојевић са шест, те крила Наташа Ловрић и Пена Граматова са по једним мање.

Б СУПЕРЛИГА 7. КОЛО (Ж) 

Зајечар - Војводина 20:39

Спартак - Пријепоље 32:27

Раднички (Б) - Млади радник 24:27

Лозница - Срем 28:26

Раднички (К) - Топличанин 33:22

-Иза нас је најпре дуг пут, али и успешно одрађен посао. Од старта смо биле надмоћне што нам је и био циљ, направиле смо довољну разлику и онда уживале. Нисмо се много потрошиле што је важно пошто нам следи окршај са Крагујевчанкама и ова победа је припрема за тај дуел - рекла је првотимка Воше, Ива Петровић која је четири пута погађала мрежу Зајечара.

жрк војводина Вошин кутак
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај