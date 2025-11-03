ПОСЛЕ ПОБЕДЕ РУКОМЕТАШИЦА ВОЈВОДИНЕ НАД ЗАЈЕЧАРОМ: Црвено-беле поново на челу табеле
Рукометашице Војводине без по муке су савладале Зајечар са 39:20 (19:9) и тако наставиле да нижу победе у Б Суперлиги.
Овом победом Новосађанке су се вратиле на чело табеле. На терену су се за све питале изабранице Андријане Будимир и задовољне су се вратиле у Српску Атину. Најефикаснија била је Ана Чабрило са седам голова,а пратиле су је Невена Милојевић са шест, те крила Наташа Ловрић и Пена Граматова са по једним мање.
Б СУПЕРЛИГА 7. КОЛО (Ж)
Зајечар - Војводина 20:39
Спартак - Пријепоље 32:27
Раднички (Б) - Млади радник 24:27
Лозница - Срем 28:26
Раднички (К) - Топличанин 33:22
-Иза нас је најпре дуг пут, али и успешно одрађен посао. Од старта смо биле надмоћне што нам је и био циљ, направиле смо довољну разлику и онда уживале. Нисмо се много потрошиле што је важно пошто нам следи окршај са Крагујевчанкама и ова победа је припрема за тај дуел - рекла је првотимка Воше, Ива Петровић која је четири пута погађала мрежу Зајечара.