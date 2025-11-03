overcast clouds
НОВА ТОПЛАНА "МАЈЕВИЦА" ДО КРАЈА ГОДИНЕ Директор Ненад Барац за Дневник о реализованим пројектима и плановима У РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ УЛОЖЕНО 390 МИЛИОНА

03.11.2025. 08:31
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
Топлана
Фото: ЈКП „Новосадска топлана” / Филип Бакић

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана” спремно је дочекало почетак грејне сезоне.

Инвестициони пројекти реализовани су по плану и завршени у предвиђеним роковима, обављена је санација котловских постројења на топлотним изворима, укључујући и све неопходне сервисе. Реконструисана је вреловодна мрежа и изграђен нов вреловод, с прикључцима. Када је о новој Топлани „Мајевица” реч, сви грађевински, машински и електро радови су завршени и објекат је, како је директор Новосадске топлане Ненад Барац објаснио за „Дневник”, прикључен на електроенергетску инфраструктуру, те се очекује прикључивање на гасну инфраструктуру, завршна функционална испитивања, тестирања и пуштање у рад до краја године.

Топлана
Фото: ЈКП „Новосадска топлана” / Филип Бакић

Очекује се прикључивање нове Топлане „Мајевица” на гасну инфраструктуру, завршна функционална испитивања, тестирања и пуштање у рад до краја године

- На дистрибутивном систему је ове грађевинске сезоне завршена реконструкција 3,1 километар вреловодне мреже, као и изградња вреловода са прикључцима у дужини од 1,9 километара. Тренутно се више од 115.000 станова и пословних простора, прикључених на систем даљинског грејања Новосадске топлане, снабдевају топлотном енергијом за грејање и припрему топле потрошне воде поуздано и квалитетно. У санацију котловских постројења уложено је током лета ове године нешто више од 86 милиона динара, док је у реконструкцију и изградњу вреловодне мреже уложено укупно 390 милиона динара - истиче Барац.

Сваке године све више корисника

Број корисника система даљинског грејања, по речима Ненада Барца, у протеклих десет година континуирано се повећава, у просеку 1,5 одсто годишње. Преко „Новосадске топлане” енергијом се снабдева више од 115.200 стамбених и пословних простора.

Додаје да су сви грађевински, машински и електро радови на изградњи нове топлане „Мајевица” на Булевару Европе завршени. Објекат је прикључен на електроенергетску инфраструктуру и очекује се прикључење топлане на гасну инфраструктуру, завршна функционална испитивања, тестирања и пуштање у рад до краја године. То је капитални пројекат Града Новог Сада, а вредност инвестиције је 1.073.800.000 динара.

Топлана
Фото: ЈКП „Новосадска топлана” / Филип Бакић

Говорећи о плановима с обзиром на то да се Нови Сад убрзано шири, Барац истиче да „Новосадска топлана” и Град Нови Сад гледају у будућност и траже одрживо оптимално решење за примену неког од обновљивих извора енергије за систем даљинског грејања јер је тренутно у потпуности зависан од природног гаса.

Завршена је израда Генералног пројекта са претходном студијом оправданости система даљинског грејања за подручје Мишелука

- Успели смо да обезбедимо извор финансирања капиталног пројекта солар-термал Нови Сад. У децембру 2024. године Министарство рударства и енергетике, Министарство финасија и ЕБРД потписали су Уговор о зајму за капитални пројекат Републике Србије - изградњу Солар-термал постројења у Новом Саду. Предвиђено је да се пројекат финасира из 25 милиона евра одобреног гранта „Новосадској топлани”, из европског програма за Западни Балкан, а остатак је кредит ЕБРД, који узима Република Србија. Инвестициона вредност пројекта је 104,7 милиона евра. Уговором о пројекту дефинисано је да ће корисник пројекта бити „Новосадска топлана”. Пројекат обухвата соларно-термално постројење са великим сезонским складиштем топлоте, користи обновљиву соларну енергију, енергију реке Дунав (топлотна пумпа) и вишкове електричне енергије из електроенергетског система и током грејне сезоне дистрибуира је у систем даљинског грејања. Коришћењем постојеће вреловодне инфраструктуре система даљинског грејања, која се налази у непосредној близини планираног постројења (ТЕ-ТО „Нови Сад”), из солар-термал постројења у систем даљинског грејања биће пласирано око 240 гигават-сата топлотне енергије годишње.

Награда за Нови Сад Солар-термал пројекат

Топлана
Фото: ЈКП „Новосадска топлана” / Филип Бакић

- Наш Нови Сад Солар-термал пројекат ЕМЕА Finance прогласио је за најбољи урбани инфраструктурни пројекат за 2024. годину у централној и источној Европи. Ова престижна међународна награда потврђује иновативност и значај пројекта, остварен захваљујући снажном партнерству Града Новог Сада са ЕБРД и Министарством рударства и енергетике. Почашћени смо што је пројекат препознат због свог значаја за зелену транзицију Србије, као и што је наша „Новосадска топлана” награђена у оквиру EMEA Finance’s Project Finance Awards 2024 - рекао је Барац.

Осим тога, Барац наводи да је завршена израда Генералног пројекта са претходном студијом оправданости система даљинског грејања за подручје Мишелука. Планиран је топлотни извор капацитета 9 МW, који ће се обезбедити применом топлотних пумпи вода-вода (коришћењем енергије подземних вода) и високоефикасним котловским постројењем на природни гас. „Новосадска топлана” је већ извела примењена геолошка истраживања и изградила једну истражно-експлоатациону бушотину за захват воде за погон топлотне пумпе на локацији будуће топлане „Мишелук”. Такође, „Новосадска топлана” је у складу са плановима развоја Града изградила вреловодну мрежу на подручју урбанистичких зона Мишелук 2 и 3. У току су разговори о начину обезбеђивања извора финансирања за овај пројекат.

