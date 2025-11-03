overcast clouds
НАЈБОЉИ ГОЛГЕТЕР ЕВРОПЕ ЈЕ ЈЕДАН СРБИН: Није ни Халанд, ни Мбапе, већ Ламајић

03.11.2025. 14:10
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
lemajic
Фото: Youtube Printscreen/Sremska Televizija

Иако имена Ерлинг Халанд и Килијан Мбапе доминирају фудбалским насловима, међутим, тренутно најбољи стрелац света долази из Србије.

У питању је Дарко Лемајић, нападач летонског клуба РФС, који је постигао чак 28 голова од почетка сезоне и тренутно води у трци за "Златну копачку" Европе.

Лемајић, који има 32 године и висок је 1,98 метара, током каријере је наступао за Инђију, Напредак из Крушевца, Ригу, Гент и сада РФС.

Захваљујући серији од 28 голова у Летонији, налази се на врху листе кандидата за Златну копачку.

Норвешки ас Ерлинг Халанд постигао је два гола у победи свог Манчестер ситија над Борнмутом, чиме је стигао до 13 погодака у Премијер лиги, изједначивши се на табели са Килијаном Мбапеом из Реал Мадрида и Клаеминтом Олсеном из клуба НСИ Рунавик са Фарских острва.

 

Сва тројица имају по 26 бодова, док Лемајић води са 28 бодова.

После двоструког поготка, Халанд сада има импресивних 17 голова у 13 утакмица за Сити, уз додатних 9 погодака у три меча за репрезентацију Норвешке.

Халанд је и овог пута привукао пажњу на друштвеним мрежама – након меча поделио је снимак свог традиционалног леденог купатила, уз коментар: "Само у мотивационе сврхе".

Норвежанин је у шали прокоментарисао и то што га је Пеп Гвардиола заменио осам минута пре краја утакмице, чиме је остао без шансе за хет-трик.

"Морате то да питате Пепа", рекао је уз осмех, додавши да "вероватно није одушевио тренере у фантази лиги".

Трка за "Златну копачку":

1. Дарко Лемајић (РФС, Летонија) – 28 бодова (28 голова)

2. Ерлинг Халанд (Манчестер сити, Енглеска) – 26 бодова (13 голова)

3. Килијан Мбапе (Реал Мадрид, Шпанија) – 26 бодова (13 голова)

4. Кламинт Олсен (НСИ Рунавик, Фарска острва) – 26 бодова (26 голова)

златна копачка дарко лемајић
Спорт Фудбал
