ПРИМЕР САРАДЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ПРИВРЕДЕ Стара Пазова започела реализацију међународног пројекта „SteelCityZen“

03.11.2025. 10:53 10:55
Пише:
Дневник
стара пазова
Фото: Општина Стара Пазова

Општина Стара Пазова започела је реализацију међународног пројекта „SteelCityZen“, који има за циљ да унапреди сарадњу између образовних институција, локалне привреде и тржишта рада.

Како из те општине наводе, пројекат се спроводи у оквиру Interreg VI-B Програма за Дунавски регион 2021–2027, а финансира се средствима Европске уније. Кроз овај пројекат настоји се да се боље ускладе вештине младих са потребама савремене индустрије и да се подстакне дугорочан и одржив развој локалне заједнице.

Један од најважнијих партнера на пројекту је Техничка школа Стара Пазова, која учествује у анализи тржишта рада, консултацијама са послодавцима и изради предлога мера за боље повезивање образовања и привреде.Школа образује ученике у више подручја рада – од машинства и обраде метала до графичарства и саобраћаја – са циљем да им пружи практична знања и вештине тражене на тржишту.

Из локалне самоуправе истичу да учествовање у пројекту „SteelCityZen“ представља важан корак ка модернизацији наставних програма и стварању бољих услова за запошљавање младих у Старој Пазови.

Реализацију пројекта подржава и Општина Стара Пазова, која координише рад локалних институција, привредних субјеката и организација као што су Национална служба за запошљавање и привредна удружења, са заједничким циљем – развоја заједнице и нових могућности за младе“, наводи се на сајту општине.

стара пазова
