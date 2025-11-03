light rain
АТП ЛИСТА: Синер званично најбољи тенисер света, Ђоковић задржао пето место

03.11.2025. 10:15 10:17
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
siner
Фото: Tanjug (AP Photo/Christophe Ena)

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић задржао је пето место на најновијој АТП листи са 4.580 бодова, док је Италијан Јаник Синер после тријумфа на Мастерсу у Паризу преузео прву позицију са 11.500 поена.

Шпанац Карлос Алкараз је пао на друго место на листи најбољих тенисера света са 11.250 бодова. Александар Зверев се налази на трећој позицији са 5.560 поена, док је Американац Тејлор Фриц четврти са 4.735.

Ђоковић је пети тенисер света, а потом следи Американац Бен Шелтон, који је напредовао за једну позицију.

Аустралијанац Алекс де Минор је пао на седмо место, док је Канађанин Феликс Оже-Алијасим поправио пласман за две позиције и од данас је осми тенисер света.

Италијан Лоренцо Музети и Норвежанин Каспер Руд су покварили своје пласмане за по једну позицију. Музети је тренутно девети играч света, док Руд заузима 10. место.

Другорангирани српски тенисер Миомир Кецмановић пао је на 54. место на АТП листи са 985 бодова. Хамад Међедовић је поправио пласман за две позиције и тренутно је 65. тенисер света са 883 поена. 

Ласло Ђере је напредовао за три места и од данас је 82. на АТП листи са 746 бодова. Душан Лајовић је напредовао до 115. позиције на листи најбољих тенисера света са 538 поена.

атп листа Јаник Синер Новак Ђоковић
Спорт Тенис
