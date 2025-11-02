СИНЕР ОСВОЈИО МАСТЕРС У ПАРИЗУ и обезбедио повратак на прво место АТП листе
Италијански тенисер Јаник Синер освојио је Мастерс у Паризу, пошто је у финалу победио Канађанина Феликса Оже-Алијасима 6:4, 7:6 (7:4) и обезбедио повратак на прво место АТП листе.
Меч је трајао један сат и 53 минута. Ово је био пети међусобни дуел италијанског и канадског тенисера, а трећи тријумф Синера.
Италијански тенисер ће од понедељка званично преузети прво место на АТП листи од Шпанца Карлоса Алкараза.
Синер је тријумфом у главном граду Француске стигао до 23. титуле у каријери, а пете у овој сезони. Оже-Алијасим је остао на осам освојених трофеја.
Мастерс у Паризу се играо за наградни фонд од 6.128.940 евра.
Синер ће на трону остати макар до завршног турнира у Торину, који почиње 9. новембра, где ће му бити одузети поени освојени прошле године.
Од понедељка ће имати 250 поена предности у односу на Карлоса Алкараса, а Синер је у финалу Мастерса у главном граду Француске победи Канађанина Феликса Оже-Алијасима 6:4, 7:6 (4).
"С обзиром на све што се догодило, ово је невероватан резултат. Наравно да сам срећан што сам поново број један, иако не знамо колико ће то трајати", изјавио је насмејани Синер после финала.
Његова победа над Феликсом Оже-Алијасимом имала је додатну тежину - да је Канађанин славио, аутоматски би се пласирао на АТП финале и тиме избацио Лоренца Мусетија из трке.
"Надам се да ће и Лоренцо доћи у Торино. Било би предивно за Италију, два сингл играча и један дубл пар. Ми смо тим кад не играмо један против другог и међусобно се бодримо".
Финале против Оже-Алијасима није било лако, што је Синер признао и на церемонији доделе трофеја.
"Био је то веома тежак меч. Честитам Феликсу, и веома сам срећан што сам успео да победим. Захваљујем свом тиму који ме гура до границе могућности. Ово је била невероватна недеља, као и претходни месеци. Стално покушавам да напредујем као играч, и срећан сам што ове резултате могу да поделим са својим тимом", поручио је Синер.
