ОГЛАСИЛИ СЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" Обустава саобраћаја на деоници Сутјеска - Сечањ

01.11.2025. 17:16 17:18
Коментари (0)
Фото: pixabay

Јавно предузеће “Путеви Србије” је саопштило да ће се овог месеца обављати радови на територији општине Сечањ.

Од 3. новембра, од 8 часова, до 28. новембра, до 17 сати, због радова на рехабилитацији коловоза доћи ће до обуставе саобраћаја на државном путу I Б реда број 18 на деоници Сутјеска - Сечањ.

Алтернативни путни правац током обуставе ће бити државни пут II Б реда 308 - од Сутјеске ка Крајишнику, затим државни пут II Б реда број 309 - ка Јаши Томићу и државни пут II А реда 129 од Јаше Томића до Сечња.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом, саопштило је ЈП “Путеви Србије”.

сечањ радови на путу обустава саобраћаја
Војводина Банат
