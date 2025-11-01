ОГЛАСИЛИ СЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" Обустава саобраћаја на деоници Сутјеска - Сечањ
01.11.2025. 17:16 17:18
Јавно предузеће “Путеви Србије” је саопштило да ће се овог месеца обављати радови на територији општине Сечањ.
Од 3. новембра, од 8 часова, до 28. новембра, до 17 сати, због радова на рехабилитацији коловоза доћи ће до обуставе саобраћаја на државном путу I Б реда број 18 на деоници Сутјеска - Сечањ.
Алтернативни путни правац током обуставе ће бити државни пут II Б реда 308 - од Сутјеске ка Крајишнику, затим државни пут II Б реда број 309 - ка Јаши Томићу и државни пут II А реда 129 од Јаше Томића до Сечња.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом, саопштило је ЈП “Путеви Србије”.