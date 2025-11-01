(ВИДЕО) ВЕЛИКА ХАВАРИЈА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ Пукла цев на Детелинари, дежурне екипе на терену ПОТОПЉЕНИ АУТОМОБИЛИ И ПОДРУМИ
01.11.2025. 14:52 15:13
Како сазнајемо, дошло је до пуцања водоводне цеви у Улици Веселина Маслеше код броја 122 у новосадском насељу Детелинара.
Дежурне екипе ЈКП ,,Водовод и канализације’’ изашле су на терен и тренутно раде на санацији хаварије.
До хаварије је, према последњим информацијама, дошло на главном воду.
Очекује се прекид водоснабдевања од Корнелија Станковић до кружног тока на Руменачком путу, дуж Булевара Европе.