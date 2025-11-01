broken clouds
01.11.2025.
Нови Сад
(ВИДЕО) ВЕЛИКА ХАВАРИЈА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ Пукла цев на Детелинари, дежурне екипе на терену ПОТОПЉЕНИ АУТОМОБИЛИ И ПОДРУМИ

01.11.2025. 14:52
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
вода
Фото: Илустрација/ Canva

Како сазнајемо, дошло је до пуцања водоводне цеви у Улици Веселина Маслеше код броја 122 у новосадском насељу Детелинара.

Дежурне екипе ЈКП ,,Водовод и канализације’’ изашле су на терен и тренутно раде на санацији хаварије.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

До хаварије је, према последњим информацијама, дошло на главном воду. 

Очекује се прекид водоснабдевања од Корнелија Станковић до кружног тока на Руменачком путу, дуж Булевара Европе.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Нови Сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
