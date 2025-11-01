ЗВЕЗДА ВИДА РАНЕ ИЗ НОВОГ САДА – Милојевић пред Радник: Радом се излази из кризе
Фудбалери Црвене звезде ће у недељу од 17 часова на стадиону “Рајко Митић” дочекати екипу Радника у оквиру 14. кола Суперлиге Србије.
Пре утакмице је на питања представника медија одговарао шеф стручног штаба Владан Милојевић.
Интересовало је представнике медија да ли ће бити промена у стартној постави.
– Биће сигурно промена у саставу. Радом се излази из кризе, нема другог излаза – рекао је Милојевић.
Звезда је у четвртак изгубила од Војводине у Новом Саду 3:2 у заосталом мечу 3. кола Суперлиге.
Говорио је Милојевић и о здравственом билтену.
– Нисам велики оптимиста. Опоравак иде добро, видећемо каква је ситуација. Не зависи све од нас, већ и од самих играча и медицинског особља. Сваки дан нам је битан, видећемо каква ће бити ситуација.
Нагласио је стратег наше екипе да су црвено-бели фокусирани на утакмицу са Радником.
– Тренутно нам је најбитнија ова утакмица са Радником, зато што немамо простора за грешке и морамо професионално да размишљамо само о наредном противнику.
На питање о броју голова на претходним дуелима са Радником, Милојевић је поручио.
– Не бих то коментарисао. Мислим да ће за нас у овом тренутку бити више психолошки тешка утакмица, тако да сада да ли ће бити голова, то не бих коментарисао.
Анализирао је Милојевић екипу Радника.
– Мислим да Марко Јакшић ради добар посао. Имали су малу кризу, прошле године су доминантно ушли, а и ове сезоне су играли добро, иако резултати нису увек то пратили. Почели су да бележе и добре резултате. Имају јаке и брзе играче, сигурно је Овусу фудбалер на кога треба обратити пажњу због његове брзине. Ипак, не бих волео никога да издвајам, мислим да су добар и јак колектив – закључио је Милојевић.