ЈЕДНА ОД НАЈГОРИХ УТАКМИЦА – Благојевић након пораза: Дефинитивно смо у проблему

01.11.2025. 20:48 20:50
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Партизан

Фудбалери Партизана изгубили су 1:4 од Чукаричког у 14. колу Суперлиге Србије.

 – Вероватно једна од наших најгорих утакмица. У само три дана смо успели да упаднемо у велики проблем и окренемо целу причу. Прво полувреме смо просули, били смо без агресије и квалитета. После када смо покушали, није нас хтело. Трећи гол је преломио утакмицу и отишло је на страну којој се нисмо надали. Дефинитивно смо у проблему – рекао је тренер фудбалера Партизана Срђан Благојевић после утакмице за ТВ Арена Спорт.

Уследило је питање шта се десило са жељом, мотивацијом и енергијом играча.

– Енергија, жеља, борба и трка мора да се подразумева. Ако то да буде на максимуму, онда може наш квалитет да донесе разлику. Није то било као што смо замислили, озбиљна је ствар за анализу. Предстоји нам велика анализа свега овога – рекао је Благојевић.

фк партизан срђан благојевић суперлига фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
