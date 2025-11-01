ЈОШ ЈЕДАН КИКС ПАРТИЗАНА: Убедљив пораз на Бановом брду, покер Чукаричког
Фудбалери Чукаричког победили су Партизан 4:1 на Бановом брду у 14. колу Суперлиге Србије.
У београдском дербију „брђани“ су дошли до вредна три бода, док су црно-бели доживели други пораз у сезони. Након четири победе у низу, екипа Срђана Благојевића препустила је бодове ривалу, први пут након неуспеха у вечитом дербију када је Црвена звезда славила 2:1. Ово је други пораз у низу за црно-беле који су пре неки дан испали у шеснаестини финала Купа Србије од Мачве.
Чукарички је уписао шести тријумф, а уз три ремија и четири пораза направио је скок на табели, а има 21 бод. Већ у 7. минуту Чука је начела мрежу гостију преко Никчевића, а на 2:0 повећао је Тедић у 29. минуту.
Партизан је смањио заостатак у другом полувремену, када је у 56. минуту погодио Зубаиру, али више од овога није могао.
Чукарички је докусурио ривала у финишу головима Милетића у 89. и Матијашевића у надокнади, 95. минуту за коначних 4:1.