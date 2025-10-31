few clouds
БЛАГОЈЕВИЋ ПРЕД ДУЕЛ ПАРТИЗАНА СА ЧУКАРИЧКИМ: "Трауме не смемо да преносимо"

31.10.2025. 14:53 14:55
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
blagojevic
Фото: ФК Партизан

Тренер фудбалера Партизана Срђан Благојевић рекао је да је елиминација у првој рунди Купа Србије лоше утицала на екипу, али да је његов задатак да играче психолошки припреми за наставак првенства и дуел са Чукаричким.

На самом почетку конференције Благојевић се осврнуо на пораз у првој рунди Купа од Мачве.

"Одрадили смо анализу утакмице против Мачве и у исто време смо се бавили психолошким аспектом ове утакмице, оним што је било пре утакмице, оним што је уследило после утакмице. Све то наравно утиче на дешавања у свлачионици. Наш задатак је да све ово што је прошло у што мањој мери утиче на припрему утакмице против Чукаричког", истакао је Благојевић на конференцији за медије, па се дотакао екипе Чукаричког.

"Чукарички је нешто што је сасвим другачије, нешто што припада првенству и наш задатак је да тај аспект психолошки, и трауме које смо доживели после неуспеха против Мачве, не преносимо на друго такмичење", рекао је Благојевић.

Благојевић се осврнуо и на елиминацију Чукаричког у првој рунди Купа Србије.

"Чукарички је екипа која је доживела сличну судбину као што смо ми, испали су од Борца из Чачка након извођења пенала. Имају исти проблем као и ми са те стране. Имају јако добро екипу, која је више окренута ка старијим играчима", додао је Благојевић.

Утакмица између Чукаричког и Партизана игра се у суботу на Бановом брду од 18.00.

Фудбалери Партизана гостују у суботу екипи Чукаричког, у утакмици 14. кола Суперлиге Србије.

Партизан на другом месту Суперлиге Србије има 31 бод, а исти учинак има и првопласирана Црвена звезда. Чукарички се налази на седмом месту са 18 бодова.

